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Общество10 марта 2023 18:34

Фасады 12 зданий детских садов и школ Ярославля украсят рисунками в рамках проекта «Будь ярче!»

Сюжеты проекта станут известны после 20 марта
Мария СОКОЛОВА
Соавторами профессиональных художников выступят школьники, воспитанники детских садов, родители, педагогический состав.

Соавторами профессиональных художников выступят школьники, воспитанники детских садов, родители, педагогический состав.

Фото: Правительство Ярославской области

В регионе при поддержке губернатора Михаила Евраева стартовал проект «Будь ярче!».

– Уделяем молодежной политике в регионе особое внимание. Стараемся вовлекать наших молодых людей во все проекты по развитию области, – подчеркнул Михаил Евраев. – Вместе с вами мы решаем, каким должно быть благоустройство региона, как оживить и разнообразить городское пространство, праздники и события. Сегодня наша молодежь – полноценные участники формирования стратегии развития Ярославской области.

В 2023 году в рамках пилотного проекта изображения создадут на фасадах 12 образовательных учреждений. Соавторами профессиональных художников в проекте «Будь ярче!» выступят школьники, воспитанники детских садов, родители, педагогический состав. Об этом проинформировало правительство области.

– Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета говорил о необходимости предоставлять молодежи возможность самореализации и участия в жизни родных регионов, и проект направлен на решение этой задачи, – отметила заместитель председателя правительства области Вера Даргель. – Также эта инициатива позволяет решать задачи по эстетическому воспитанию, формированию бережного отношения к городской инфраструктуре.

В апреле молодые профессиональные художники проработают эскизы, состоится их утверждение. Работы начнутся в мае и завершатся к 1 сентября.

Планируется, что проект, поддержанный губернатором, в следующем году проект будет реализован и в других муниципальных образованиях региона.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ