Фасады 12 зданий детских садов и школ Ярославля украсят рисунками в рамках проекта «Будь ярче!»

Соавторами профессиональных художников выступят школьники, воспитанники детских садов, родители, педагогический состав. Фото: Правительство Ярославской области

В регионе при поддержке губернатора Михаила Евраева стартовал проект «Будь ярче!».

– Уделяем молодежной политике в регионе особое внимание. Стараемся вовлекать наших молодых людей во все проекты по развитию области, – подчеркнул Михаил Евраев. – Вместе с вами мы решаем, каким должно быть благоустройство региона, как оживить и разнообразить городское пространство, праздники и события. Сегодня наша молодежь – полноценные участники формирования стратегии развития Ярославской области.

В 2023 году в рамках пилотного проекта изображения создадут на фасадах 12 образовательных учреждений. Соавторами профессиональных художников в проекте «Будь ярче!» выступят школьники, воспитанники детских садов, родители, педагогический состав. Об этом проинформировало правительство области.

– Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета говорил о необходимости предоставлять молодежи возможность самореализации и участия в жизни родных регионов, и проект направлен на решение этой задачи, – отметила заместитель председателя правительства области Вера Даргель. – Также эта инициатива позволяет решать задачи по эстетическому воспитанию, формированию бережного отношения к городской инфраструктуре.

В апреле молодые профессиональные художники проработают эскизы, состоится их утверждение. Работы начнутся в мае и завершатся к 1 сентября.

Планируется, что проект, поддержанный губернатором, в следующем году проект будет реализован и в других муниципальных образованиях региона.