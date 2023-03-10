В поселке Ярославля при пожаре погиб 60-летний мужчина

Трагедия произошла вечером 9 марта Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В ярославском поселке Великий вчера, 9 марта, примерно в 20:40 произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Огонь получилось потушить за два часа, но трагедии избежать не удалось. Погиб 60-летний местный житель.

В Следственном комитете сообщили, что возгорание, скорей всего, началось из-за непотушенной сигареты.

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.