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Происшествия10 марта 2023 11:39

В поселке Ярославля при пожаре погиб 60-летний мужчина

Скорей всего, возгорание началось из-за непотушенной сигареты
Анастасия ГОЛУБЕВА
Трагедия произошла вечером 9 марта

Трагедия произошла вечером 9 марта

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В ярославском поселке Великий вчера, 9 марта, примерно в 20:40 произошел пожар в одной из квартир жилого дома. Огонь получилось потушить за два часа, но трагедии избежать не удалось. Погиб 60-летний местный житель.

В Следственном комитете сообщили, что возгорание, скорей всего, началось из-за непотушенной сигареты.

- По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.

ЧППроисшествия: ЧП