Правительство Ярославской области: около 120 километров сетей водо- и теплоснабжения будут заменены в регионе

В рамках программы сети водо- и теплоснабжения будут обновлены в девяти муниципальных образованиях. Фото: Правительство Ярославской области

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в ближайшие два года будет выделено 1,4 млрд рублей, в том числе 868 млн рублей поступит из федерального Фонда развития территорий. Региональная программа на 2023 – 2024 годы, разработанная правительством области, одобрена комиссией во главе с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

– Для многих наших муниципальных образований вопрос изношенных коммунальных сетей стоит крайне остро, – отметил губернатор Михаил Евраев. – Со стороны региона на эти цели выделим суммарно более полумиллиарда рублей. Основное внимание уделим Рыбинску, где сложилась самая сложная ситуация с сетями. Регулярно возникают перебои с горячей водой в Тутаеве. Чтобы решить все эти проблемы, используем все возможные механизмы, в том числе привлекаем федеральное финансирование, работаем с ресурсоснабжающими организациями, с поставщиками, чтобы люди получали качественные услуги, за которые они платят.

По информации правительства области в рамках программы сети водо- и теплоснабжения общей протяженностью 118,5 километра будут обновлены в девяти муниципальных образованиях. Это Рыбинский, Гаврилов-Ямский, Некрасовский, Некоузский, Тутаевский, Ярославский, Первомайский и Большесельский районы, а также Рыбинск, где запланировано наибольшее количество работ – на восьми объектах. Всего в программу включено 17 объектов, в том числе участок сети водоснабжения от Рыбинска до поселка Каменники в Рыбинском муниципальном районе и 16 участков теплоснабжения.

В результате удастся снизить аварийность коммунальной инфраструктуры региона к 2024 году на 11,7%. Такие основные параметры модернизации заложены правительством региона.