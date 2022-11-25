Ползком по лестнице: переславцы жалуются на неработающий лифт в поликлинике

В Переславской ЦРБ два лифта, но ни один из них пока не работает. ФОТО: страница Сергея Хабибулина ВКонтакте

Жители Переславля-Залесского жалуются на неработающий во взрослой поликлинике лифт. На своей странице ВКонтакте чаяния пациентов больницы озвучил депутат облдумы Сергей Хабибулин. По его словам, лифт сломался еще полтора месяца назад. Все это время больным, среди которых и пожилые люди, и колясочники, и люди со сломанными ногами, приходится своим ходом подниматься на 4 этаж. Именно там находится рентген-кабинет.

- Со слов работников поликлиники, уже были случаи, когда пытались ползком забираться по лестнице наверх. Возникает только один вопрос: как можно так безразлично относится к ремонту единственного лифта поликлиники и не заботиться о людях? Ведь это называется предоставление некачественной услуги населению, - считает Сергей Хабибулин.

То, что проблема действительно существует, подтвердил и главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков. Старый лифт, которому было около 40 лет, приказал долго жить. По программе модернизации в больнице установили новый современный лифт. Но пользоваться им пока нельзя. И вот почему.

- Без приемки Ростехнадзора запустить лифт мы не имеем права. Коллеги обещали на следующей неделе приехать, провести экспертизу и дать разрешение на эксплуатацию. Поверьте не только вам сложно подниматься на 4 этаж пешком, но и нам, медицинским работникам, тоже не совсем комфортно. Поэтому все наберемся терпения и ждем технической оценки, - написал у себя в соцсетях главврач ЦРБ.