В Переславском районе автобусом со школьниками попал в ДТП

Никто из детей не пострадал Фото: Прокуратура Ярославской области

В Переславском районе сегодня, 9 марта, на трассе М-8 произошло ДТП со школьным автобусом. Авария случилась примерно в 14:20.

Грузовик врезался в стоящую на светофоре «Газель», после этого она наехала на патрульный автомобиль ГИБДД, который, в свою очередь, врезался в автобус со спортсменами-школьниками. Все, кроме грузовика, стояли на красном сигнале светофора.

В ДТП попали четыре транспортных средства Фото: Прокуратура Ярославской области

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.