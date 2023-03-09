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Происшествия9 марта 2023 10:00

Ярославца, который стрелял во дворе детского сада, приговорили к пяти годам колонии

Инцидент произошел в мае 2022 года
Анастасия ГОЛУБЕВА
Местный житель незаконно носил оружие

Местный житель незаконно носил оружие

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 48-летний местный житель признан виновным по статьям «Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, с применением оружия», «Незаконная перевозка и ношение огнестрельного оружия», а также «Незаконная переделка огнестрельного оружия».

Инцидент произошел в мае прошлого года. Тогда мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, переделал огнестрельное оружие, носил его с собой и показывал прохожим на улице. Естественно, все это он делал незаконно.

- В дальнейшем, оказавшись на территории одного из детских садов города Ярославля, произвел выстрел из него. Подсудимый приговорен судом к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

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