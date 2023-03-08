По центральным улицам города разгуливал Сергей Жуков

Девушки с радостью фотографировались с кумиром 2000-х. ФОТО ООО​ «РВ Калининград»

Несмотря на то, что Сергей не настоящий, а всего лишь ростовая кукла в образе того самого, всеми любимого певца из группы Руки Вверх, прохожие не могли скрыть улыбок.

- Какой хороший, галантный мужчина, - улыбались в ответ женщины и благодарили за внимание.

Молодежь же и вовсе визжали от восторга и фотографировались с кумиром 2000-х.

Сергей поздравлял девушек с 8 марта, дарил подарки и тюльпаны с местной цветочной фермы. ФОТО ООО​ «РВ Калининград»

5UGfMt23. РЕКЛАМА. Организатор: ООО «РВ Калининград».