Почти 1400 мобилизованных и добровольцев получили единовременные выплаты от Ярославской области

На материально-техническое, медицинское и транспортное обеспечение военнослужащих из областного бюджета выделено 148 млн рублей. Фото: Правительство Ярославской области

По данным областного департамента региональной безопасности, на сегодняшний день единовременные региональные выплаты перечислены 1395 военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

По решению губернатора Ярославской области Михаила Евраева по 100 тысяч рублей выплачивается добровольцам, по 50 тысяч – призванным по повестке. Заявления на получение средств принимает департамент региональной безопасности

– При выявлении фактов несправедливого начисления добровольцам суммы, предусмотренной мобилизованным по повестке, необходимо направить обращение в администрацию района или в территориальный военкомат. По каждому конкретному случаю будет проведена дополнительная проверка, – отметил руководитель департамента Виктор Смирнов.

Также по инициативе губернатора на материально-техническое, медицинское и транспортное обеспечение военнослужащих из областного бюджета выделено 148 млн рублей. На эти средства закуплены спальные мешки, коврики, плащи, рации, электрогенераторы и бензопилы, лекарства, медизделия и многое другое.

Отдельное внимание правительством области уделено помощи семьям мобилизованных. Дополнительную поддержку оказывают активисты общероссийского движения #МыВместе. Они помогают в сборе необходимых вещей, организуют занятия с детьми, привозят продукты пожилым родственникам, заботятся о животных, помогают решить коммунальные, бытовые и многие другие вопросы. В штабе можно получить гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. Работают горячие линии и чаты поддержки.

Михаил Евраев подчеркнул, что и в дальнейшем будет сделано все необходимое, чтобы семьи добровольцев и мобилизованных не остались один на один с проблемами.