Сэкономленные средства региональных субсидий останутся в муниципалитетах

Как информирует региональное правительство, задолженность будет списана с 8 поселений, городских округов и районов. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области приняты нормативные акты, позволяющие муниципальным образованиям использовать сэкономленные средства по итогам проведения закупочных процедур на выполнение аналогичных работ, а не возвращать, как это было ранее, в областной бюджет.

– Внесенные изменения позволяют обеспечить гибкое финансирование губернаторской программы «Решаем вместе!», дорожного строительства и других мероприятий и программ, – отметил Михаил Евраев. – Муниципалитеты могут оперативно направлять средства экономии на те проекты, которые нуждаются в приоритетном финансировании, и таким образом быстрее их завершать. Это дает большую самостоятельность районам и городским округам при финансировании работ на объектах уже в этом году.

Ранее губернатор объявил амнистию по бюджетным кредитам для районов. Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на города и районы области.

– Им не придется возвращать более полумиллиарда рублей. Это серьезная сумма, которую муниципалитеты теперь могут направить на важные для территорий проекты, – подчеркнул Михаил Евраев.

Как информирует областное правительство, задолженность будет списана с восьми поселений, городских округов и районов. Самая значительная – с Рыбинска: 275 млн рублей. Более 130 млн рублей – с Переславля-Залесского и около 80 млн рублей – с Угличского района. Под амнистию попали также Мышкинский район и Мышкин, Тутаевский район, Кузнечихинское сельское поселение, Ростов. А на втором этапе с муниципальных бюджетов будут сняты обязательства по начисленным процентам. Чтобы получить списание долгов, администрации не должны брать коммерческие кредиты.