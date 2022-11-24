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Общество24 ноября 2022 9:07

В Рыбинске этой зимой откроют 32 ледовые площадки: их адреса

Если погода позволит, корты начнут работать уже через две недели
Полина Вачнадзе
25 площадок оборудуют хоккейными бортами, семь будут без них

25 площадок оборудуют хоккейными бортами, семь будут без них

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в этом году планируют открыть 32 ледовые площадки, они будут во всех районах города, сообщили в администрации. Если морозы сохранятся, то уже недели через две рыбинцы смогут встать на коньки.

- 25 площадок оборудуем хоккейными бортами, семь – без них. Для заливки ждем подходящих погодных условий. Нужна снежная подушка и устойчивая отрицательная температура воздуха в течение недели. Рассчитываем, что уже в концу следующей сможем приступить к работам, - сказал заместитель директора департамента по физической культуре и спорту Александр Кормилицын.

Отвечать за содержание катков будут муниципальные учреждения и предприниматели.

Ледовые площадки оборудуют по следующим адресам:

- ул. Свободы,8 (во дворе домов),

- ул. Спортивная,6 (стадион «Переборец»),

- ул. Моторостроителей,2/4 (во дворе домов),

- пр. Серова,21 (стадион «Метеор»),

- ул. 50 лет ВЛКСМ,14 (во дворе домов),

- ул. Черняховского,29 (территория школы №3),

- ул. Свердлова,26 (территория «РКК»),

- ул. Моторостроителей,27 (территория школы №12),

- ул. Карякинская,90 (во дворе домов),

- ул. Луначарского,16 (стадион «Взлет»),

- ул. Черепанова,15 (территория школы №30),

- пр. Мира,27 (территория школы №29),

- ул. Нобелевская,15 (во дворе домов),

- ул. Гагарина,12 (во дворе домов),

- ул. Щепкина,19 (во дворе домов),

- ул. 1-я Выборгская,53 (во дворе домов),

- ул. Полиграфская,5 (территория школы №20),

- ул. Куйбышева,26 (Территория школы №32),

- ул. Чебышева,7 (во дворе домов),

- ул. Шевченко,3 (территория стадиона «Слип»),

- ул. Ворошилова,19 (во дворе домов),

- ул. Софьи Перовской,5 (территория ФОКОТ),

- ул. Советская,2а (городской сквер),

- ул. Тракторная,12 (территория школы №4),

- ул. Юбилейная,1 (территория с\к «Звезда»),

- ул. Баженова,11А (стадион «Авангард»),

- пр. Мира,12 (территория ТРЦ «Виконда»),

- ул. Рокоссовского,5 (стадион «Металлист»),

- ул. Пилоставная,2 (во дворе домов).

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