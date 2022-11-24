В Рыбинске этой зимой откроют 32 ледовые площадки: их адреса

25 площадок оборудуют хоккейными бортами, семь будут без них Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске в этом году планируют открыть 32 ледовые площадки, они будут во всех районах города, сообщили в администрации. Если морозы сохранятся, то уже недели через две рыбинцы смогут встать на коньки.

- 25 площадок оборудуем хоккейными бортами, семь – без них. Для заливки ждем подходящих погодных условий. Нужна снежная подушка и устойчивая отрицательная температура воздуха в течение недели. Рассчитываем, что уже в концу следующей сможем приступить к работам, - сказал заместитель директора департамента по физической культуре и спорту Александр Кормилицын.

Отвечать за содержание катков будут муниципальные учреждения и предприниматели.

Ледовые площадки оборудуют по следующим адресам:

- ул. Свободы,8 (во дворе домов),

- ул. Спортивная,6 (стадион «Переборец»),

- ул. Моторостроителей,2/4 (во дворе домов),

- пр. Серова,21 (стадион «Метеор»),

- ул. 50 лет ВЛКСМ,14 (во дворе домов),

- ул. Черняховского,29 (территория школы №3),

- ул. Свердлова,26 (территория «РКК»),

- ул. Моторостроителей,27 (территория школы №12),

- ул. Карякинская,90 (во дворе домов),

- ул. Луначарского,16 (стадион «Взлет»),

- ул. Черепанова,15 (территория школы №30),

- пр. Мира,27 (территория школы №29),

- ул. Нобелевская,15 (во дворе домов),

- ул. Гагарина,12 (во дворе домов),

- ул. Щепкина,19 (во дворе домов),

- ул. 1-я Выборгская,53 (во дворе домов),

- ул. Полиграфская,5 (территория школы №20),

- ул. Куйбышева,26 (Территория школы №32),

- ул. Чебышева,7 (во дворе домов),

- ул. Шевченко,3 (территория стадиона «Слип»),

- ул. Ворошилова,19 (во дворе домов),

- ул. Софьи Перовской,5 (территория ФОКОТ),

- ул. Советская,2а (городской сквер),

- ул. Тракторная,12 (территория школы №4),

- ул. Юбилейная,1 (территория с\к «Звезда»),

- ул. Баженова,11А (стадион «Авангард»),

- пр. Мира,12 (территория ТРЦ «Виконда»),

- ул. Рокоссовского,5 (стадион «Металлист»),

- ул. Пилоставная,2 (во дворе домов).