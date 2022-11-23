Более 80 км дорог отремонтировано в Ярославской области на дополнительные федеральные средства

Работы проведены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» под контролем регионального правительства. Фото: Правительство Ярославской области

Одиннадцать региональных дорог отремонтировано на 2 млрд рублей, дополнительно выделенных Ярославской области из федерального бюджета благодаря усилиям губернатора Михаила Евраева. Общая протяженность этих объектов – более 80 километров. Работы проведены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» под контролем областного правительства.

– Выполненная ПСД на резервные объекты позволяет привлечь дополнительное финансирование и оперативно включить дороги в список ремонта, – подчеркнул в соцсетях Михаил Евраев. – В новом сезоне будем использовать тот же принцип опережающего проектирования. Уже сейчас специалисты занимаются разработкой документации, в том числе на резервные объекты.

Как отметил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко, большой объем выполнен на дороге Новое село – Мышкин. Здесь отремонтировано более 10 километров. Еще на один 11-километровый участок, до паромной переправы, дорожники вышли досрочно и выполнили основной объем работ.

Обновлена дорога к музею-даче известного художника Константина Коровина. Окончательно приведена в порядок трасса Туношна – Бурмакино. Там же, в Некрасовском районе, восстановили участок Харино – Горки – Новые Ченцы и подъезд к Введенскому. По просьбам жителей отремонтированы проблемные участки дорог Углич – Ростов, Остапково – Заозерье – Колокарево – Старое Волино и Говырино – Дмитриевское – Нагорье.

На участке дороги Каплино – Шельшедом – Рублево не только обновили асфальт, но и усилили дорожное основание под современные транспортные нагрузки.