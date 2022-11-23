Хрупкая работа

Один раз отмерь... ФОТО: из личного архива

О продукции и услугах ярославской стекольной мастерской «ЯрСтекло», заказчиками которой стали многие, нам рассказал руководитель Александр Кузнецов.

- Александр Андреевич, разнообразие предлагаемых вами изделий из стекла и зеркал впечатляет. А почему вы решили заниматься именно этим?

- В юности я получил специальность столяра-плотника, стекольщика в профессиональном училище №10, кстати, окончил с отличием и красным дипломом. После окончания училища достаточно долго работал в сфере строительства и ремонта коммерческих и жилых зданий и сооружений, потом - в сфере операций с недвижимостью. Стекло как материал меня всегда привлекал своей универсальностью и разнообразностью. В какой-то момент начал совмещать основную работу с созданием стекольной мастерской, а затем полностью сосредоточился на ней. Рад, что это стало «семейным бизнесом» - вместе со мной сейчас работают отец и младший брат.

Были и прагматичные соображения. Ведь стекло используется очень широко - в промышленности, в архитектуре, в быту, на улице и в интерьерах помещений.

- Кто ваши клиенты и какие изделия вы предлагаете?

- Спектр клиентов широк. Это и крупные клиенты, такие как НПО «Сатурн», АО «Р-Фарм», ЯМЗ, известные магазины, и многие другие, которым мы поставляли различные изделия из стекла и зеркал, а также оказывали услуги доставки и монтажа. Это и малый, и средний бизнес - например, козырьки, витрины и торговое оборудование из стекла, стеклянные душевые и офисные перегородки, лестничные ограждения, мебель и зеркала для ресторанов и кафе. А еще зеркала для танцевальных и фитнес-залов, детских садов и учреждений культуры, множество других видов изделий. Например, вольеры для Ярославского зоопарка, двери для торговых центров. Но самые главные наши клиенты - обычные ярославцы, обустраивающие свои дома и квартиры. Ведь стекло и зеркало - материалы, которые не только визуально расширяют пространство, но и в сочетании с современными технологиями обработки и декорирования дают невероятный простор фантазии заказчика, служат долго и надежно!

- Кто был вашим первым заказчиком?

- Вы не поверите, школа современных танцев TODES Аллы Духовой в Ярославле. Там мы оформляли зеркалами два больших танцевальных зала. Было сложно, так как опыта совсем не было, но, несмотря на все трудности, мы справились и сделали все точно и в срок.

Простор для фантазии

- Что чаще всего заказывают физические лица?

- Самые распространенные и простые заказы - нарезка стекла и зеркал под определенный размер с доставкой и установкой. А дальше… Стеклопакеты, двери из ПВХ и AL-профиля, балконы, лоджии, перегородки, входные группы. Душевые и офисные перегородки, лестничные ограждения из закаленного стекла и триплекса. Мебель из стекла. Зеркала различной формы и размеров. Зеркальные панно и витражи. Кухонные фартуки из простого и закаленного стекла с различными изображениями, с покраской, в том числе и рельефной. Картины с фотопечатью на стекле. Все это мы умеем делать и делаем хорошо!

Стекло используется очень широко - в промышленности, в архитектуре, в быту. ФОТО: из личного архива

- Какой должна быть стоимость заказа, чтобы он был вам интересен?

- Мы вообще не мыслим такими категориями. Нам нравится работать с людьми и быть востребованными. Это ощущение дает именно взаимодействие с такими же ярославцами, как и мы сами. Поэтому мы с удовольствием сделаем и душевое ограждение для квартиры или частного дома, и сложное зеркальное панно, и маленькую полочку. Наши двери открыты для всех клиентов независимо от суммы и объема заказа. Для нас важен каждый покупатель. Причем и из других регионов, с кем работаем: Костромской, Ивановской, Вологодской областей, Москвы или Подмосковья.

- Бывает ли, что вы в чем-то отказываете заказчикам?

- Очень редко. Причиной, например, может стать наше понимание того, что заказываемое изделие может оказаться небезопасным для окружающих людей. От таких заказов мы отказываемся, поскольку безопасность для нас - главное. Как правило, клиенты приходят с готовыми дизайнерскими решениями, а мы при необходимости даем свои рекомендации, исходя из опыта производства и монтажа изделий. Также мы сотрудничаем со многими дизайнерами и помогаем воплощать их задумки.

Глава семьи Кузнецов Андрей Владимирович за работой. ФОТО: Алексей Смирнов

- И все-таки, почему люди выбирают для своих интерьеров стекло?

- Его популярность растет. Соответственно в интерьерах все чаще используются стекло, дерево и металл. Кроме того, стекло легко устанавливать, оно долговечно, химически нейтрально, не теряет своего внешнего вида.

- Вы работаете вместе с отцом и братом - Андреем Владимировичем и Дмитрием Андреевичем. Как сказывается в деле такая «семейственность»?

- Я рад, что мы вместе. У нас полное доверие, мы не подводим друг друга. Если нужно, не считаемся со временем, чтобы работу сделать качественно.

Стекло может быть и таким - в виде картины - директор ярославской стекольной мастерской «ЯрСтекло» Александр Кузнецов. ФОТО: из личного архива

- Судя по всему, вы лично можете выполнить любую операцию со стеклом и зеркалом, заменить любого работника в мастерской?

- Так и есть. А общение с заказчиками, какими бы сложными и требовательными они ни были, приносит удовольствие от работы.

Главное - не разбить. ФОТО: из личного архива

Ярославская стекольная мастерская «ЯРСТЕКЛО» специализируется на работах со стеклом и зеркалом, оказывая широкий комплекс работ и услуг: замер, изготовление, обработка, доставка, установка. Работа с физическими и юридическими лицами.

Вас ждут по адресу: г. Ярославль, ул. Громова, 13в.

Получить бесплатную консультацию, расчет стоимости или оформить заказ можно по телефону +7(4852) 700-106, на сайте или в офисе.

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