Губернатор Евраев поручил проработать вопрос организации специальных детсадовских групп для детей с сахарным диабетом

Михаил Евраев: – Это хорошая, правильная идея. Мы обязательно проработаем этот вопрос с профильным департаментом. Фото: Правительство Ярославской области

Реализацию в Ярославской области важных общественных инициатив обсудил губернатор Михаил Евраев с руководством регионального штаба общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». В числе прозвучавших от общественников предложений – создание для детей с сахарным диабетом специализированных групп в детских садах региона.

При обсуждении руководитель регионального исполкома Оксана Каменецкая подчеркнула, что в области, как и в целом по стране, в последние годы выросло число детей, заболевших диабетом. Порядка 30% случаев детского диабета выявляется у дошкольников. Однако большинство дошкольных учреждений не готово принять ребенка с диабетом в связи с необходимостью обеспечения постоянного контроля уровня сахара и оказания специальной медпомощи в случае гипо- или гипергликемии.

– Это хорошая, правильная идея. Мы обязательно проработаем этот вопрос с профильным департаментом, – заверил губернатор.

Также Михаил Евраев поддержал предложение общественников о расширении подъездных путей к областному перинатальному центру и проведении ремонта на подъезде к областной станции переливания крови.

– Обращу внимание городских властей на необходимость включения этих объектов в программу ремонта подъездов к социальным учреждениям. В этом году мы выделили на эти цели 600 млн рублей. В таком же объеме программа будет продолжена и в следующем году, – сказал ггубернатор. – Также в 2023 году предусмотрено 100 млн рублей на приведение в порядок дворов, в первую очередь больниц и других соцучреждений.

В ходе встречи с губернатором также обсуждались вопросы благоустройства дворовых и общественных территорий, капитального ремонта домов – объектов культурного наследия, поддержки участников специальной военной операции.

– Хочу поблагодарить всех, кто работает в региональном отделении Народного фронта за помощь Донбассу и нашим землякам – добровольцам, мобилизованным и их семьям. Хотелось бы, чтобы наши военнослужащие чувствовали поддержку области вне зависимости от того, где они сейчас находятся. Они должны понимать, что, если что-то случится, мы подставим плечо. Правительство области уделяет пристальное внимание оснащению, экипировке наших бойцов. На материально-техническое, медицинское и транспортное обеспечение военнослужащих регионом выделено 148 млн рублей, – отметил Михаил Евраев. – И, конечно, у нас много общих задач по развитию Ярославской области. Общественная деятельность является очень серьезным дополнением к той работе, которую ведут государство и органы местного самоуправления. Вместе эти три составляющие наиболее эффективны.