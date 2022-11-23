Михаил Евраев: «Программа «Наши дворы» выполнена на 100 процентов»

Жители региона сами выбирали, какими станут их дворы. Фото: Правительство Ярославской области

- Такой объем работ в области сделан впервые. Рекордный и объем финансирования. На приведение в порядок дворов мы направили более 1,8 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей - федеральных средств. Впервые в план ремонтов вошли сельские территории, - отметил глава региона Михаил Евраев.

Прямая речь

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев: - Важно, что справились и сделали все, что обещали. Программа «Наши дворы» положительно повлияла на облик наших городов, районов и региона в целом. Фото: Правительство Ярославской области

Кроме масштабной губернаторской программы «Наши дворы» в регионе активно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому приведены в порядок общественные пространства. Об этом разговор с директором департамента ЖКХ Ярославской области Алексеем Рябченковым.

Прорыв сделали вместе

- Алексей Владимирович, когда запускался губернаторский проект «Наши дворы» и на него из федерального бюджета было выделено 1,2 млрд рублей, ярославцы очень радовались. Потом засомневались - сумеем ли осилить?

- Как отметил глава региона Михаил Евраев, «это было испытание для всех - районов, департаментов, подрядчиков, заводов, жителей. Важно, что справились и сделали все, что обещали. Программа положительно повлияла на облик наших городов, районов и региона в целом». Отремонтирован 221 двор, установлено 248 спортивно-игровых площадок, обустроены 22 площадки для выгула и дрессировки домашних животных. Такой объем благоустройства в регионе выполнен впервые. Благодаря программе в регионе отремонтировано в три раза больше дворовых территорий, чем в прошлом году, а в Ярославле - в пять раз больше.

На реализацию проекта было направлено 1,8 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей привлечено из федерального бюджета и 600 млн рублей выделено из регионального. Впервые за многие годы в Ярославской области были благоустроены дворы на сельских территориях. Также впервые муниципальным образованиям были компенсированы затраты на разработку проектно-сметной документации. Сэкономленные средства в объеме 35 млн рублей главы городов и районов смогли направить на решение других насущных вопросов своих территорий.

Жители региона сами выбирали, какими станут их дворы. Специально для проекта было разработано 10 типовых макетов спортивно-игровых площадок с различными вариантами исполнения и наполнения: предлагались разные масштабы, цветовые решения, оборудование. Отдельное внимание было уделено требованиям безопасности. Дворы и площадки оснащены системами видеонаблюдения. Всего установлено 802 камеры на 366 объектах.

Я согласен с главой региона, что для нас теперь важно сохранить сделанное. Как подчеркнул Михаил Яковлевич, за содержание дворов отвечают управляющие компании. «Губернаторский контроль» на постоянной основе будет проверять, насколько качественно они это делают. Весной рабочая группа повторно проедет все территории и проинспектирует, как новые дворы перенесут зиму. Если будут недостатки, подрядчики устранят их по гарантии.

Губернатор предупредил, что в следующем сезоне ужесточим штрафы, чтобы подрядчикам было невыгодно нарушать сроки и качество работ.

- Подрядчикам придется устранить все недоделки и оперативно реагировать на обращения жителей, - сказал он. - Замечания есть, их достаточно. Но без этого невозможен ни один серьезный прорыв. А мы его сделали. Все вместе.

Голосуют жители

- Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется правительством области в нашем регионе с 2017 года. Какие интересные проекты были реализованы в этом году?

Директор департамента ЖКХ Ярославской области Алексей Рябченков. Фото: Правительство Ярославской области

- За пять лет в Ярославской области по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроена 961 территория, в том числе 660 дворов и 301 городское пространство. В этом году в регионе благодаря совместной работе правительства региона и общественности обновлено 135 пространств: 94 двора и 41 общественная территория.

Так, уютный парк появился на набережной в микрорайоне Цветочный в Угличе. Результат этой работы также заслуга жителей города, которые не остались в стороне, а приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, выбрав дизайн-проект парка. В Рыбинске благоустроили Волжскую набережную в Казанском районе. За ее обновление в прошлом году также проголосовало большинство жителей. В Ярославле привели в порядок Рабочий сад и Парк судостроителей.

Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий по данному проекту финансировались из федерального, областного и местного бюджетов. Причем 96% - федеральные средства, то есть более 445 млн рублей. Из областного бюджета выделено более 18 млн рублей.

- Какие планы по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год?

- В области планируется благоустроить общественные территории по 43 проектам. Важно отметить, что в федеральный проект вошли только общественные пространства. Что же касается дворовых территорий, они будут приведены в порядок в рамках губернаторского проекта «Наши дворы». Такое решение было принято прежде всего для проведения комплексного обновления общественных территорий. К примеру, в перечень обязательных работ входят прокладка воздушных электросетей под землю, озеленение, установка заборов вокруг детских городков.

Солнечные часы и открытая улица

- Ярославская область при поддержке правительства региона неоднократно участвовала и побеждала во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях…

- Да, в текущем году на средства федерального гранта завершена реализация проекта - победителя всероссийского конкурса Минстроя РФ в Мышкине. В городе на Волге преобразилось несколько общественных пространств. На площади у теплоходного причала установлены новые торговые павильоны, скульптура «Солнечные часы», выполнены работы по обустройству энергосберегающего уличного освещения и озеленению. На берегу установлен памятник, посвященный подвигу жительниц региона в годы Великой Отечественной войны.

Преобразился тротуар на Никольской улице, вымощена булыжная мостовая до улицы Угличской. Важной составляющей проекта стала парковая зона в пойме Гремучего ручья. Здесь появилась комфортная зона отдыха для горожан и туристов с пешеходными дорожками и игровыми элементами для детей.

Серьезная работа продолжается и по созданию туристической зоны в центральной части Данилова. В настоящее время реализуется вторая часть проекта-победителя под названием «Открытая улица как место пульсации современной жизни города». В связи с корректировками проекта и увеличением объема работ сроки реализации были перенесены на 2023 год.

В Пошехонье по проекту «Город пяти рек и семи мостов» благоустроены площадь Свободы, Пионерский сквер и территория вокруг памятника В.И. Ленину. Для детворы установлен игровой городок с безопасным покрытием. Для любителей активного отдыха организованы две велопарковки, сделана спортивная площадка, где можно поиграть в пинг-понг. Установлены также лавочки и садово-парковый навес.

Для проведения городских мероприятий под открытым небом смонтированы сцена и амфитеатр. Проведены работы по организации уличного освещения: установлены новые опоры, а воздушные электрические кабели убраны под землю. Организованы места для торговли. На реализацию проекта «Город пяти рек и семи мостов» из федерального, регионального и местного бюджетов выделено порядка 70 млн рублей.

Есть новые победители и на 2023-й - это Тутаев и Углич, которые получат по 85 млн рублей на благоустройство общественных пространств.