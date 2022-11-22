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Иваново22 ноября 2022 13:12

Детей участников СВО будут без очереди принимать в сады Ивановской области

Все обращения, заявили в правительстве региона, рассматриваются в кратчайшие сроки
Полина Вачнадзе
Дети участников СВО из Ивановской области имеют первоочередное право на зачисление в детсады

Дети участников СВО из Ивановской области имеют первоочередное право на зачисление в детсады

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В правительстве Ивановской области приняли решение в первую очередь принимать в детские сады детей участников специальной военной операции. На данный момент этой мерой социальной поддержки воспользовались уже 10 семей.

Родители могут подать заявку либо лично в управлении образования, либо в МФЦ, либо через Госуслуги или Региональный портал государственных или муниципальных услуг.

Необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, а также справку из воинской части или военкомата, подтверждающую участие родителя в СВО.

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