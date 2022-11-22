Детей участников СВО будут без очереди принимать в сады Ивановской области

Дети участников СВО из Ивановской области имеют первоочередное право на зачисление в детсады Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В правительстве Ивановской области приняли решение в первую очередь принимать в детские сады детей участников специальной военной операции. На данный момент этой мерой социальной поддержки воспользовались уже 10 семей.

Родители могут подать заявку либо лично в управлении образования, либо в МФЦ, либо через Госуслуги или Региональный портал государственных или муниципальных услуг.

Необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, а также справку из воинской части или военкомата, подтверждающую участие родителя в СВО.