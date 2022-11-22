Ели на площадях и иллюминация на деревья: как Ярославль украсят к Новому году

До 10 декабря Ярославль украсят к Новому году Фото: Мэрия Ярославля

До 10 декабря Ярославль украсят к Новому году. О том, как город подготовят к празднику, рассказали во время общегородского совещания в мэрии.

Главную новогоднюю ель установят традиционно на Советской площади. Также новогодних красавиц поставят на площади Юности и Октябрьской площади, в парке Победы, в сквере на проспекте Машиностроителей и у домов культуры.

Деревья в центре Ярославля планируют украсить иллюминацией. Засветятся улицы Андропова, Кирова, Нахимсона, Демидовский сквер и Депутатский переулок. На Богоявленской площади установят конструкцию «С Новым годом!», по городу расставят снеговиков и светящиеся кареты. На площади Волкова подсветят ели.

С 10 декабря по Ярославлю будет ездить по-новогоднему украшенный транспорт: два трамвая, два троллейбуса и два автобуса.

Праздничные программы будут проходить в городе с 15 декабря. Подробнее о них расскажут позже.