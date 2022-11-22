Соблюдение правил безопасного использования газа в быту – залог сохранения жизни и здоровья людей

Категорически запрещено использовать газовую плиту для обогрева помещений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Алексей Николаевич, тема нашей сегодняшней беседы - газовая безопасность. На что нужно обращать особое внимание граждан сейчас, в отопительный сезон?

Первое – категорически запрещено использовать газовую плиту для обогрева помещений.

Второе - для полного сгорания газа нужен воздух. Если воздуха не достаточно, закрыты форточки, то газ сгорает не полностью и образуется смертельный для человека угарный газ. Именно поэтому при работающем газовом оборудовании необходимо открывать форточку или окно.

Кроме того, закрытые окна (форточки) могут также стать причиной отсутствия тяги или обратной тяги в дымоходе. Как следствие - все продукты сгорания начинают поступать в помещение. Тягу нужно проверять до и во время работы газоиспользующего оборудования.

- Кто может заниматься подключением газового оборудования? Это только специализированные организации?

Не только подключением, но и ремонтом и обслуживанием газового оборудования должны заниматься только специализированные организации.

При неправильном подключении может быть нарушена герметичность соединений, а это может привести к утечке газа. При самовольном присоединении так называемые «кулибины» зачастую путают шланги, и в газопровод попадает вода, пламя гаснет. Приходится отключать от газоснабжения подъезд или даже целый дом для проведения работ по восстановлению газоснабжения.

Чтобы бытовой газ из помощника не превратился в грозный источник опасности, необходимо проводить регулярно техническое обслуживание газового оборудования. Оно должно проводиться не реже 1 раза в год. Такие работы позволяют вовремя выявлять неисправности и предотвращать несчастные случаи. Очень важно, чтобы граждане обеспечивали допуск в свои квартиры для проведения работ по техническому обслуживанию.

Информация о проведении технического обслуживании газового оборудования размещена на нашем сайте www.yaroblgaz.ru. Непосредственно перед проведением технического обслуживания, не позднее чем за 3 дня, на подъездах домов наши сотрудники вывешивают объявления с датой и временем его проведения.

- Какие еще меры предосторожности при использовании газа граждане должны соблюдать?

Недопустимо надолго оставлять без присмотра работающую газовую плиту. Пламя может погаснуть, газ продолжит поступать в помещение и может достигнуть взрывоопасной концентрации. Нельзя допускать к газовым приборам детей дошкольного возраста, нельзя сушить белье над плитой.

Обращаю внимание еще на один момент. В течении года к нам поступает немало звонков на задымление из квартир. На месте выясняется, что причиной задымлений стала подгоревшая на плите пища. В таких случаях потребителям тоже нужно быть максимально внимательными.

- Какое подразделение газораспределительной организации принимает звонки «запах газа»?

Это - аварийно-диспетчерские службы. В составе нашей организации есть такие службы в городе Ярославле и в районах Ярославской области. Они работают в круглосуточном режиме. Основная их функция – оперативное реагирование на аварийную ситуацию. Граждане звонят к нам по телефонам «04», «104» или можно набрать номер «112». Диспетчер обязан принять заявку, дать по телефону краткий инструктаж по принятию мер безопасности до приезда аварийной бригады. Специалисты, которые выполняют работы, обязательно проходят соответствующее обучение, сдают экзамен и получают допуск.

- Какую профилактическую работу проводят газовики по пропаганде безопасного использования газа в быту?

Наши сотрудники регулярно рассказывают жителям о безопасном использовании газа в быту во время технического обслуживания газового оборудования и во время первичных пусков газа. Проводим работу и со школьниками в общеобразовательных школах, и в летних детских оздоровительных лагерях.

Информацию по газовой безопасности мы размещаем в средствах массовой информации, в том числе в районных газетах, в соцсетях, на радио и телевидении, на сайтах информагентств, на мониторах в общественном транспорте и т.д. То есть используем все доступные площадки.

- Давайте еще раз зафиксируем порядок действий при запахе газа.

Почувствовав запах газа необходимо перекрыть краны на приборах и перед ними, не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать свет и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, открыть форточки, окна и двери для проветривания загазованного помещения, вызвать аварийную газовую службу по телефонам 04, с мобильного - 104 или 112.