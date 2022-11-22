После 1 декабря рост тарифов на услуги ЖКХ будет заморожен

Следующая индексация тарифов произойдет только 1 июля 2024 года. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В связи с переносом индексации тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года более полутора лет индексация тарифов на услуги ЖКХ проводиться не будет.

– Эти изменения приняты на федеральном уровне, они закреплены в постановлении Правительства РФ от 14.11.2022 №2053, – рассказала директор регионального департамента регулирования тарифов Мария Сачкова. – Для всех регионов установлен единый средний индекс изменения платы граждан – 9%. Индексация проводится в рамках ежегодной инфляции, которая отражается на стоимости ресурсов, ремонте сетей и объектов, стоимости топлива для котельных, реагентов для очистки воды. Перенос сроков вызван ростом инфляции. При этом необходимо в каждом регионе обеспечивать бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ.

Как пояснили в департаменте, в разных муниципальных образованиях увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может отличаться. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.

Департамент сообщил, что в частности, размер платы за обращение с ТКО для многоквартирных домов с 1 декабря увеличится на 9% и составит 104 рубля 11 копеек с человека, для частного сектора – 117 рублей 99 копеек с человека. Уровень тарифов на электроэнергию составит 4,55 рубля за киловатт-час. Для тех, чьи дома оборудованы электроплитами, так же, как и для жителей сел и членов садоводческих товариществ, будет действовать понижающий коэффициент. Для них стоимость одного киловатт-часа с 1 декабря 2022 года составит 3,19 рубля. Тариф за газ, который поступает в дома жителей, составит 8,92 рубля за кубометр (рост на 8,5%). Стоимость услуг по водоотведению, горячему и холодному водоснабжению и отоплению в среднем вырастет на 8,5 – 10%.

В целях обязательного соблюдения размеров предельного индекса в Ярославской области правительством региона для населения установлены льготные тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение.

Также для жителей региона действуют утвержденные правительством области меры соцподдержки в части компенсаций и субсидий на оплату коммунальных услуг за счет средств областного бюджета. Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода всех членов семьи, назначаются субсидии. Данная мера социальной поддержки носит заявительный характер.