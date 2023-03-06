Правительство области: первый в регионе «Фермерский уголок» открыт в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев: - Планируем до конца года открыть еще четыре таких магазина. Фото: Правительство Ярославской области

Проект реализуется в рамках соглашения между правительством региона и торговыми сетями. В уголке будет продаваться продукция крестьянск о-фермерских хозяйств региона: молочные товары, полуфабрикаты, сыры, яйца, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия и другое. Место подбирали совместно с представителями сети и областного департамента АПК и потребительского рынка.

– Небольшим сельхозпроизводителям трудно зайти в крупные торговые сети со своей продукцией – нужно выполнить очень много условий. Открытие «магазина в магазине» позволяет избежать этих сложностей, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – В итоге фермеры получают возможность увеличить продажи, жители региона – свежие, натуральные продукты, а сети – средства от аренды. Планируем до конца года открыть еще четыре «Фермерских уголка»: два в Ярославле и по одному в Ростове и Рыбинске.

Наряду с открытием фермерских уголков в регионе реализуется проект по расширению представленности товаров местных сельхозтоваропроизводителей на полках магазинов и размещению ценников с логотипом «Ярославский продукт». Он объединил уже более тысячи торговых точек по всей области.

– Реализация этих региональных проектов позволяет решать поставленную губернатором Михаилом Евраевым задачу по увеличению представленности региональной продукции на полках торговых сетей, продвижению новых брендов на отечественном рынке, а также способствует расширению инвестиционного и туристического потенциала региона, – сказал заместитель председателя правительства области Валерий Холодов.