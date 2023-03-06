Полиция нашла человека, который жестоко расправился над двумя собаками в Костромской области

В Костромской области нашли убийцу двух собак.

В начале марта жители села Сидоровское Красносельского района обнаружили трупы двух собак. Животные были привязаны к дереву и застрелены.

Такая жестокая расправа над лайками ужаснула сельчан. Они обратились в полицию с заявлением, люди требовали найти и наказать того, кто это сделал. Полиция провела проверку и рассказала о ее результатах.

Сотрудники уголовного розыска нашли хозяина убитых лаек. Собаки принадлежали местному жителю.

- В силу состояния своего здоровья он не мог больше ухаживать за питомцами и попросил друга найти человека, который бы помог избавиться от животных, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

В полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о наказании для человека, застрелившего псов.

Кроме того, 4 марта в Сидоровском была убита еще одна собака. В полиции уточнили, что эти случаи друг с другом не связаны и обстоятельства гибели животного сейчас устанавливаются.