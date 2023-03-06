Леонид Слуцкий и ЛДПР призывают встать плечом к плечу

Открытие швейной мастерской. Фото из архива партии ЛДПР

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров. Это обычные люди, которые находят время помогать бойцам на фронте. Всех неравнодушных в ЛДПР называют партией Победителей.

— Мы, партия ЛДПР, помогаем тем, кто работает для фронта, — рассказывает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. — Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери — добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу.

ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдала один из своих московских офисов под швейный цех. А началось все с обращения идейной вдохновительницы проекта Элины Патыковой, популярного блогера из Перми. С началом СВО женщина записывает видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает как, и учит организовывать производство необходимых для СВО вещей.

Неравнодушных людей в стране сегодня миллионы. Участницы движения из Ярославской области шьют теплую одежду, вяжут теплые носки, плетут маскировочные сети, шьют тактические носилки, изготавливают блиндажные свечи и варят печки для обогрева в полевых условиях, а еще занимаются сбором подарков от жителей, организацией их передачи и закупкой необходимых материалов и вещей.

— Мы шьем, вяжем, плетем маскировочные сети разных видов, и в Угличе, и в Мышкине, и в Некоузе, и в Борке, и в Брейтово, — рассказывает Дарья Игумнова, руководитель добровольческого движения «Надежный тыл 76». — На сегодняшний день мы объединили более десяти малых населенных пунктов в общем трудовом порыве. Каждая вещь, сделанная нашими умельцами, несет в себе частичку души и тепла, а также конкретную пользу и помощь бойцам. И вся эта помощь отправляется на фронт для наших солдат.

Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. На портале плечо-к-плечу.рф можно предложить свою помощь или попросить о ней.