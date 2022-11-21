Бюджет Ярославской области на 2023 год принят в первом чтении депутатами региональной думы

Теперь начинается работа по формированию поправок к проекту бюджета, которые необходимо внести в облдуму не позднее 1 декабря текущего года. Фото: Правительство Ярославской области

– В этом документе отражены два приоритета работы правительства Ярославской области: обеспечение социальной стабильности и экономического развития региона, – отметил губернатор Михаил Евраев. – Планируем большую часть бюджетных средств – 60,1% от общей суммы – направить на выполнение социальных обязательств и повышение качества жизни в регионе. И около трети бюджетных средств – на поддержку экономики и развитие производства.

Директор областного департамента финансов Алексей Долгов сообщил, что правительством области доходы в 2023 году запланированы в сумме 98,4 млрд рублей, что на 13% выше, чем в 2022-м. Кроме собственных доходов, доходная база сформирована за счет предусмотренных поступлений из федерального бюджета в размере 13,7 млрд рублей. Расходы областного бюджета прогнозируются в размере 100,5 млрд рублей. Объем инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета в 2023 году составит 2,1 млрд рублей. Таким образом, региональный бюджет правительством области полностью сбалансирован.

На социальную сферу правительством области в следующем году будет направлено 60,5 млрд рублей. В частности, на поддержку семей, имеющих детей, предусмотрено более 6 млрд рублей. Сюда включены выплаты пособий и компенсаций, поддержка приемных родителей и воспитывающих детей под опекой, обеспечение бесплатным питанием обучающихся.

С 2023 года вводится универсальное пособие малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной поддержки и будет выплачиваться за счет региональных и федеральных средств. В проекте бюджета на эти цели правительством области предусмотрено 568,6 млн рублей.

На повышение оплаты труда работников бюджетной сферы будет направлено 813,5 млн рублей.

В 2023 году продолжится реализация социальных проектов правительства области «Наши дворы», «Привет, малыш!», «Первый раз в первый класс», «Шаг к здоровью», «Ярославское лето», «Архитектурная подсветка фасадов зданий». Также в бюджете предусмотрены и новые направления – «Асфальтирование территорий социальных объектов» и «Защитные ограждения на автомобильных дорогах». В целом на проекты правительства области в бюджете зарезервировано более миллиарда рублей.

В числе приоритетов у регионального правительства дорожное строительство. Планируется привести в нормативное состояние 220 километров дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, более 100 километров местных дорог, 300 погонных метров мостовых сооружений. На эти цели предусмотрено 12,9 млрд рублей.

– На адресную инвестпрограмму области в 2023 году предусмотрено 6,3 млрд рублей, в том числе 2,9 млрд рублей – областные средства, 3,4 млрд рублей – федеральные, – уточнил Алексей Долгов. – Эти средства будут направлены на строительство новых социальных объектов – взрослой поликлиники в деревне Красный Бор Ярославского района, корпуса областной детской больницы в Ярославле. Также предусмотрено строительство четырех новых школ: в Ярославле (на Московском проспекте и на улице Большой Федоровской), в поселке Заволжье Ярославского района и Угличе, волейбольного центра, учреждения культуры в Данилове, детского сада в Ярославле и других объектов.

Отдельное внимание правительством области уделено поддержке производственной сферы региона. На эти цели предусмотрено 28,9 млрд рублей.