В Ярославской области детские хирурги-урологи провели сложную операцию

Операция длилась шесть часов. ФОТО: страница Натальи Кравчук ВКонтакте

В Ярославской области детские хирурги-урологи провели сложнейшую реконструктивно-пластическую операцию малышу с диагнозом «гипоспадия», у которого сложный порок. Это редкая аномалия развития мочеполовой системы.

- Мастер-класс нашим врачам провел заведующий отделением детской урологии и андрологии из «Морозовской ДГКБ ДЗМ» города Москвы Олег Шмыров. Во время операции врачи заместили часть слизистой одного из органов мочеполовой системы ребенка за счет тканей полости рта. Процесс очень трудоемкий, требующий высокой точности и оперативности, - рассказала и.о. директора областной детской клинической больницы Наталья Кравчук.

Сама операция длилась шесть часов, а на восстановление мальчику понадобилось меньше двух недель.