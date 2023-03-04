В Ярославском медуниверситете пояснили, почему выселяют студентов из отремонтированных ими комнат общежития

Так сейчас выглядят многие комнаты студенческого общежития. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославском государственном университете отреагировали на жалобу студентов, опубликованную сегодня, 4 марта, в соцсетях. Будущие медики рассказали, что их собираются выселить из отремонтированных ими комнат общежития в комнаты, которые находятся в ужасном состоянии. А в чистые и светлые помещения с хорошей сантехникой руководство вуза планирует заселить иностранных студентов.

По информации, обнародованной учащимися университета, прокуратура начала проверку. А в ЯГМУ поспешили объяснить, что происходит. Действительно, в этом году в вузе открывается факультет, в котором на иностранном языке будут обучать студентов из дружественных стран. В рамках программы в Ярославль приедут около 150 человек.

- В связи со спецификой работы с иностранными студентами: в первую очередь это языковые особенности, быт в незнакомой стране, сопровождение их наставниками, было принято решение о компактном расселении новоприбывающих студентов в пятом общежитии, - пояснили в ЯГМУ.

И уточнили, что в 2023 и 2024 года в общежитии будут отремонтированы более 500 мест:

- В частности, фотографии комнат, опубликованные в социальных сетях – это преимущественно комнаты, уже подготовленные к ремонту. На данный момент мы исходим из того, что из общежития №5, в котором 553 мест, в общежития №3 и №4 переедут немногим более 100 человек. Еще раз стоит подчеркнуть, что и процесс временного переселения, и расселения, инициированный в интересах улучшения качества жизни студентов, будет проводиться поэтапно.

6-7 марта ректор ЯГМУ, представители административного совета и студентов выедут в общежитие, чтобы оценить ситуацию на месте. В администрации вуза уверили, что студенты из расселенного общежития, которые существенно вложились в улучшение своих жилищных условий, в отремонтированные комнаты въедут в первую очередь.

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Прокуратура начала проверку (подробнее)