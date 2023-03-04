"Отдают отремонтированные комнаты иностранцам": студенты ярославского медуниверситета показали, в каких условиях им приходится жить

Студенты ЯГМУ опубликовали фото, сделанные в общежитии. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Студенты Ярославского медицинского университета опубликовали в соцсетях фотографии. По словам авторов поста, все они сделаны в общежитии вуза. Облезлая и уже потемневшая побелка на потолках, ржавая сантехника, замызганный линолеум, старые, оторванные обои... В такие условия, пишут ребята, заселяют будущих медиков, а когда они сделают ремонт - переводят в другие помещения.

Въезжать в такую комнату страшно. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

- Комендант общежития, видимо, ждет, когда мы в комнатах обживемся и приведем их в порядок, чтобы нас переселить, а хорошие комнаты отдать иностранцам. Сил больше нет это терпеть, мы хотим учиться, а не заниматься переездами в учебное время. Мы устали. Нас кидают в разные места, как будто мы игрушки, - пишут в соцсетях студенты.

В качестве подтверждения своих слов ребята публикуют фото "до" и "после".

А так выглядят комнаты после ремонта, по словам студентов, сделанного за их счет. ФОТО: группа "Жесть Ярославля" ВКонтакте

- На фотографиях - иностранная "свечка" пятого общежития ЯГМУ на проспекте Октября, 63 корпус 2. Половина комнат еще жилая, половину уже переселили без какой-либо весомой причины. На снимках - ремонт, сделанный самими студентами. Потрачено не 5-10 тысяч, а намного больше, - говорят учащиеся вуза.

Публикуя пост, ребята надеялись привлечь внимание к своей проблеме. И у них это получилось - прокуратура начала проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также законодательства в коммунально-жилищной сфере, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ситуация поставлена прокурором региона на контроль.