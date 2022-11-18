Костромские пожарные вынесли 100 кошек из горящего приюта для животных

Пожарные Костромской области спасли 100 кошек. ФОТО: ГУ МЧС по Костромской области

Около 7 утра 18 ноября пожарным поступил вызов в поселок Коряково Костромского района. Загорелось одно из зданий приюта для животных «Право на жизнь».

Пламя заметил сотрудник приюта, который в это время кормил собак в соседнем помещении. Мужчина побежал на помощь хвостатым, запертым в комнате, но огонь уже отрезал вход. Гибель грозила 102 кошкам и двум щенкам – несчастные животные в панике метались по зданию и ждали, когда их спасут.

На место ЧП приехали три автоцистерны ПСЧ №3 Костромы и отдельного поста поселка Зарубино, а также Служба пожаротушения. Пока одни спасатели боролись с пламенем, другие вместе с сотрудниками приюта выносили на улицу животных.

- Кошек передавали на руках через окно. Особенно сложно было с дикими четвероногими, которые попали сюда из подвалов и с улиц. Напугавшись, они стали еще более агрессивными, царапались, кусались и пытались забиться в угол. А это – верный путь к гибели, так как они могли отравиться угарным газом, - рассказали в ГУ МЧС по Костромской области.

100 кошек удалось вынести из помещения. Четверо животных, к сожалению, погибли.

Площадь пожара составила три квадратных метра: поврежден только тамбур, остальные помещения только закопчены. Но пока обитателям приюта приходится тесниться в соседнем здании, не рассчитанном на такое количество четвероногих.