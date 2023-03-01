В Ярославле началось изъятие земель, отравленных «зеленым маслом»

В Ярославле изымут земли у Юбилейного моста, где раньше был сажевый завод. ФОТО: страница Михаила Евраева

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление об изъятии в региональную собственность земель, отравленных «зелеными маслами». В 100 метрах от Волги ранее находился сажевый завод, на территории которого в земельных котлованах хранились нефтепродукты. Длительное хранение «зеленых масел» привело к насыщению грунта и грунтовых вод опасными отходами.

Сейчас на территории бывшего сажевого завода введен режим чрезвычайной ситуации. Мэрия нашла подрядчика, который готов заняться сбором и утилизацией нефтепродуктов. Чтобы не допустить стока «зеленых масел» в Волгу, построили полукольцевой горизонтальный дренаж протяженностью 1 225 метров. Но чтобы полностью ликвидировать угрозу, необходимы дорогостоящие мероприятия.

- «Зеленые масла» представляют угрозу экологии региона, – подчеркнул Михаил Евраев. –Без поддержки федерального центра нам не обойтись. Правительство области разработало план решения проблемы, приступаем к очередному этапу – реквизиции земель. Перевод участков в региональную собственность позволит нам обратиться в Минприроды за получением федерального финансирования.

Переоформить в областную собственность предстоит 4,5 гектаров земли. Владельцы участка получат компенсацию по рыночной стоимости. В дальнейшем будут проведены изыскания и разработана проектно-сметная документация на ликвидацию объекта, в состав которой входит сметный расчет производства работ.