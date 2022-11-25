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НовостиОбщество25 ноября 2022 8:40

В Ярославле введен режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения почвы нефтепродуктами

Постановление подписано мэром города 22 ноября
Полина Вачнадзе
В Ярославле введен режим ЧС

В Ярославле введен режим ЧС

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле введен режим чрезвычайной ситуацию. Соответствующее постановление, подписанное мэром Артемом Молчановым 22 ноября, опубликовано на сайте городской администрации.

- Отнести чрезвычайную ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами земельных участков и дренажной системы, расположенных по адресу: Ярославль,

Тутаевское шоссе, д.2, к чрезвычайной ситуации муниципального характера, - говорится в постановлении.

Угрозы для населения нет, ЧС носит муниципальный характер. Специалисты устраняют «зеленое масло», которое периодически проявляет себя в месте, где раньше был сажевый завод.