В Ярославле введен режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения почвы нефтепродуктами

В Ярославле введен режим ЧС Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле введен режим чрезвычайной ситуацию. Соответствующее постановление, подписанное мэром Артемом Молчановым 22 ноября, опубликовано на сайте городской администрации.

- Отнести чрезвычайную ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами земельных участков и дренажной системы, расположенных по адресу: Ярославль,

Тутаевское шоссе, д.2, к чрезвычайной ситуации муниципального характера, - говорится в постановлении.

Угрозы для населения нет, ЧС носит муниципальный характер. Специалисты устраняют «зеленое масло», которое периодически проявляет себя в месте, где раньше был сажевый завод.