В школе Ярославля 9-летнего мальчика ударило током

В школе №33 Ярославля девятилетний мальчик получил электротравму
Фото: Правительство Ярославской области
В школе №33 Ярославля девятилетний мальчик получил электротравму – ребенка ударило током.
- Мальчик взял металлическую ручку двери, которая находилась под напряжением. Ребенок получил незначительные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили первые подробности в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Следователи сейчас проводят проверку.
- Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей, - сказали в ведомстве.