В школе Ярославля 9-летнего мальчика ударило током

В школе №33 Ярославля девятилетний мальчик получил электротравму Фото: Правительство Ярославской области

В школе №33 Ярославля девятилетний мальчик получил электротравму – ребенка ударило током.

- Мальчик взял металлическую ручку двери, которая находилась под напряжением. Ребенок получил незначительные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили первые подробности в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Следователи сейчас проводят проверку.

- Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей, - сказали в ведомстве.