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Общество16 ноября 2022 10:45

В школе Ярославля 9-летнего мальчика ударило током

Эксперты должны установить, почему ручка двери, за которую он взялся, была под напряжением
Полина Вачнадзе
В школе №33 Ярославля девятилетний мальчик получил электротравму

В школе №33 Ярославля девятилетний мальчик получил электротравму

Фото: Правительство Ярославской области

В школе №33 Ярославля девятилетний мальчик получил электротравму – ребенка ударило током.

- Мальчик взял металлическую ручку двери, которая находилась под напряжением. Ребенок получил незначительные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили первые подробности в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Следователи сейчас проводят проверку.

- Будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность детей, - сказали в ведомстве.

Происшествия: ЧП