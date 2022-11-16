Иммерсивный спектакль: что, как, для кого?

Команда ярославского АНО "Арт-центр "Культурная эволюция" при поддержке коллег и единомышленников помогает всем желающим обрести и усовершенствовать умение ставить и играть спектакли. ФОТО: Татьяны Кучариной

Однако любить театр – это одно, а вот уметь его делать, точнее, ставить и играть спектакли – несколько другое. И помочь обрести и усовершенствовать это умение всем желающим взялась команда ярославского АНО "Арт-центр "Культурная эволюция" при поддержке коллег и единомышленников, в частности, нашего Волковского театра, а также Президентского фонда культурных инициатив.

Проект творческой лаборатории любительских театров «Театральные мастерские» стартовал в октябре прошлого года, и с тех пор состоялось немало интересных, а главное – полезных встреч, где актеры, драматурги, режиссеры и продюсеры делятся разными тонкостями и приемами непростого ремесла, которое при наличии таланта становится настоящим искусством.

Два занятия – 13 марта и 6 ноября были посвящены иммерсивному театру – когда зрители становятся полноценными участниками спектакля, включены в его пространство и влияют на ход действия. Характерный пример такой постановки – спектакль-променад «Письма Первой мировой», поставленный в Волковском театре режиссером Сергеем Карповым по пьесе Светланы Гиршон.

Светлана Гиршон. ФОТО: Татьяны Кучариной

– Пьеса создана на основе реальных писем солдат той войны – наших земляков, сохраненных и изданных в одном сборнике сотрудниками Ярославского государственного музея-заповедника. Простые, но искренние и проникновенные слова писем на фронт и с фронта доносят до зрителя мысли и чаяния простых людей, знакомят с бытовыми подробностями жизни в окопах и в глубоком тылу. И в ходе пьесы зритель совершает путешествие по главным смысловым точкам войны, или, как сейчас принято говорить, основным локациям вместе с главным героем – реальным человеком, уроженцем Ярославского уезда, которого звали Роман Крылов. Именно его эпистолярные записи составили основу сборника «Русские письма Первой мировой войны», – рассказала автор.

Режиссер спектакля Сергей Карпов и автор книги «Письма Первой мировой» – сотрудник Ярославского музея-заповедника Игорь Акимов стали лауреатами областной премии имени Федора Волкова.А сам спектакль уже несколько сезонов проходит с полным аншлагом в стенах Первого русского (правда, играли его и в локациях Ярославского музея-заповедника), и билеты на него всегда раскупаются полностью задолго до показов. Но ни Сергей Карпов, ни Светлана Гиршон не стали ничего таить, никаких секретов мастерства, ремесла и нового опыта – рассказали все, что знали, поняли, какие «фишки» и наработки использовали.

Сергей Карпов. ФОТО: Татьяны Кучариной

- «Письма Первой мировой» – моя первая работа в качестве режиссера-постановщика иммерсивного спектакля-променада. Зрители перемещаются по всему театру – спускаются в подвал, поднимаются по лестницам, попадают то в фойе второго этажа, то на камерную сцену. При этом актеры находятся совсем рядом со зрителями, буквально на расстоянии вытянутой руки. Все это создает потрясающий эффект погружения в давно ушедшую реальность, – сказал актер Волковского театра Сергей Карпов на занятии «Театральных мастерских».

На встрече своим опытом создания променад-спектаклей поделилась также Наталья Румянцева, руководитель студенческого театра "Ключ" ЯГПУ имени К.Д.Ушинского.

Занятия были посвящены иммерсивному театру. ФОТО: Татьяны Кучариной

– Наша цель – создать сообщество активных творческих людей, чтобы мы могли объединяться, вместе пробовать новое, создавать более масштабные, талантливые и интересные постановки и перформансы. Уже начал свою деятельность первый в Ярославле Плейбэк театр, создаются новые театральные студии, состоялся проект документального спектакля в жанре вербатим. В конце ноября планируем встретиться в рамках круглого стола со всеми участниками проекта – актерами, режиссерами любительских театров, чтобы подвести итоги, поделиться впечатлениями от проекта, – подчеркнул художественный руководитель проекта «Театральные мастерские», режиссер Театра-студии «Балаган» Юрий Спиридонов.

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