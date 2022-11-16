«Не растерялся»: в Ярославле наградят звукооператора ресторана, в котором произошел пожар

МЧС наградит сотрудника ресторана, в котором произошел пожар. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте/ГУ МЧС по Ярославской области

В МЧС по Ярославской области приняли решение наградить сотрудника ресторана «Сайера» Алексея Карпова за его грамотные действия по время пожара. ЧП в чайхане произошло вечером в пятницу, 12 ноября. На втором этаже заведения вспыхнула декорация.

- До прибытия огнеборцев звукооператор Алексей, не растерявшись, при помощи порошкового огнетушителя принялся к тушению возгорания. Благодаря оперативным действиям Алексея распространения огня в помещении ресторана и возможных трагических последствий происшествия удалось избежать, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Всех посетителей заведения оперативно эвакуировали, никто не пострадал.

- Легкий испуг, - писали потом ярославцы в соцсетях.