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Общество16 ноября 2022 7:44

«Не растерялся»: в Ярославле наградят звукооператора ресторана, в котором произошел пожар

Пожар в чайхане на Волковской площади начался вечером 12 ноября
Полина Вачнадзе
МЧС наградит сотрудника ресторана, в котором произошел пожар. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте/ГУ МЧС по Ярославской области

МЧС наградит сотрудника ресторана, в котором произошел пожар. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте/ГУ МЧС по Ярославской области

В МЧС по Ярославской области приняли решение наградить сотрудника ресторана «Сайера» Алексея Карпова за его грамотные действия по время пожара. ЧП в чайхане произошло вечером в пятницу, 12 ноября. На втором этаже заведения вспыхнула декорация.

- До прибытия огнеборцев звукооператор Алексей, не растерявшись, при помощи порошкового огнетушителя принялся к тушению возгорания. Благодаря оперативным действиям Алексея распространения огня в помещении ресторана и возможных трагических последствий происшествия удалось избежать, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Всех посетителей заведения оперативно эвакуировали, никто не пострадал.

- Легкий испуг, - писали потом ярославцы в соцсетях.

Общество: ВОПРОС ДНЯ