В Ярославле возбудили уголовное дело из-за разрушающихся корпусов нового детского сада

В Ярославле после проверки, проведенной прокуратурой и следственным комитетом, возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле после проверки, проведенной прокуратурой и следственным комитетом, возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Речь идет о некачественном строительстве двух корпусов детского сада №111, которые находятся на улице Панина и Ленинградском проспекте. О дефектах, которые видны невооруженным глазом, сообщили в региональном ОНФ. Информацией заинтересовались правоохранительные органы.

- В ходе проверочных мероприятий установлено, что неизвестные лица из числа сотрудников МКУ "Агентство по строительству", злоупотребляя своими должностными полномочиями, ненадлежащим образом приняли работы по муниципальным контрактам при строительстве двух корпусов детского дошкольного учреждения, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Кроме того, выяснилось, что сотрудники агентства, зная о дефектах, никаких мер по отношению к подрядчикам не предпринимали. А проблем в детском саду, как оказалось, немало. В фасадах, потолках и стенах первого корпуса уже появились трещины, крыша протекает, в подвал попадают грунтовые воды, неисправен оказался клапан, регулирующий температуру теплых полов. Во втором корпусе выявили нарушения в работе терморегулирующих клапанов системы отопления.

Сейчас следственные органы устанавливают, кто именно из сотрудников "Агентства по строительству" принял здания с такими дефектами.

- Кроме того, в целях устранения допущенных нарушений внесено представление мэру города Ярославля. Ход и результаты расследования уголовного дела, рассмотрения представления находятся на контроле прокурора области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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