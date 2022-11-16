Михаил Евраев: «Современная школа - это центр развития детей»

По инициативе главы региона Михаила Евраева в этом году все первоклассники региона получили в подарок все необходимое для школы. Фото: Правительство Ярославской области

- Современная школа - это не только место получения знаний, - считает губернатор Ярославской области Михаил Евраев. - Это полноценные центры развития. И мы продолжим создавать в них достойные условия для учебы и работы. По нацпроекту приобретаем оборудование и технику, проводим капремонты и строим новые здания.

О нововведениях этого учебного года, появлении в регионе «Точек роста», модернизации образовательных учреждений, привлечении кадров, в том числе в сельскую местность, и другом рассказывает первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

Подарок первокласснику

- Светлана Викторовна, в этом году в области заработал очень востребованный у родителей первоклашек проект. Чья была инициатива?

- Губернатор Михаил Евраев предложил идею - подарить комплект со всем необходимым для учебы всем только идущим в школу вне зависимости от доходов семьи. «Подарок первокласснику» в этом году к 1сентября получили более 16 тысяч учеников. При формировании бюджета 2023 года губернатор обязал правительство области заложить средства на продолжение реализации проекта. Общая сумма на «Подарки первоклассникам» следующего года запланирована в размере 31,3 миллиона рублей.

Разговоры о важном - Светлана Викторовна, с этого учебного года в наших школах патриотическое воспитание вышло на новый уровень…

- И это действительно так. С 5 сентября во всей стране стартовал новый цикл внеурочных занятий. Цель «Разговоров о важном» - формирование у учеников ценностных установок, в числе которых - созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству. Занятия с ребятами проводят классные руководители в форме диалога между классным руководителем и учениками. Еще одно важное новшество - каждый понедельник в наших образовательных организациях начинается с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна РФ. В ряде школ на таких линейках объявляют о главных событиях наступающей недели и подводят итоги предыдущей.

Надо отметить, что большое внимание патриотическому воспитанию школьников уделяет и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он поручил увековечить память военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса, установив мемориальные доски на школах области. И сам вместе с учениками даниловской школы №2 открыл мемориальную доску в честь героя СВО Ивана Будкина. Он учился здесь, потом окончил военное училище, выбрал службу в ВДВ. Еще в 2014 году Иван принимал участие в боевых действиях на Донбассе. В мае этого года героически погиб, освобождая Попасную. Он сопровождал колонну с ранеными бойцами. Благодаря ему они остались живы. За свой подвиг Иван награжден орденом Мужества.

- На таких примерах надо воспитывать патриотизм у нашей молодежи, - сказал глава региона. - Мы гордимся каждым ярославцем, кто рискует своей жизнью на передовой. И мы будем хранить память о каждом, кто не вернулся. Как говорил Роберт Рождественский, память нужна не мертвым, память нужна живым. Нам нужна.

Папа участвует в СВО

- Поддержка семей мобилизованных - какие меры предусмотрены правительством области по линии образования?

- По инициативе главы региона для детей мобилизованных организовано одноразовое бесплатное горячее питание в дни учебных занятий в школах, а также освобождение от родительской платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях. Кроме того, дети, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, обеспечиваются набором продуктов в дни учебных занятий. Проконсультироваться по вопросам, касающимся предоставления мер соцподдержки, можно в администрации своего муниципального образования или в департаменте образования Ярославской области по телефону 40-08-67.

Точки роста

- Открытие в регионе в сельских школах «Точек роста» стало прорывным для получения ребятами из глубинки уникальных знаний. Что это за программа?

- «Точки роста» создаются под контролем областного правительства в рамках нацпроекта «Образование». Новые центры ориентированы на естественные и технологические науки, такие как химия, физика и биология. Так, новые цифровые лаборатории, компьютеры и робототехника с 1 сентября этого года принадлежат ученикам Першинской общеобразовательной школы. Здесь для работы сразу по двум направлениям - естественно-научному и технологическому - появится своя «Точка роста».

Инфографика

Всего в 2022-м в разных районах нашего региона появился 61 подобный образовательный центр. Новые технические возможности позволят ребятам из малых населенных пунктов получать качественное образование независимо от территориального положения и приобщиться к техническому творчеству. Поставка оборудования, которая осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, позволила департаменту поставить в школы образовательные конструкторы, наборы по мехатронике, робототехнике. Открыт и первый школьный «Кванториум» в ярославской гимназии №3. Здесь представлено 7 направлений: роботизированные системы, ИВТ, 3D-моделирование, гео-аэро, физика, химия, биология. Все кабинеты оснащены современной техникой. Заниматься в «Кванториуме» смогут более 900 детей.

Для успеха каждого ребенка

- Как продвигается модернизация образовательных учреждений?

- В текущем году капремонт проведен в трех школах Рыбинска - №3, 30 и 28, а также в школе им. И.В. Мичурина в Даниловском районе и в школе им. К. Маркса в Некрасовском МР. Ежегодно, начиная с 2019 года, в регионе в рамках реализации правительством области федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» обновляется по 4 спортивных зала. В этом году при контроле правительства области преобразились спортзалы средних школ в Рыбинском, Хмельниковской в Ростовском, Головинской в Угличском районах, Шильпуховской основной школы в Первомайском МР. Всего к 2024 году будут модернизированы спортивные залы в 24 образовательных организациях области.

В пяти колледжах региона в этом году открылось 12 новых мастерских. Обновление и переоснащение колледжей прошло по таким направлениям, как строительство, искусство, дизайн и сфера услуг, информационные и коммуникационные технологии, обслуживание транспорта и логистика. Модернизированы школа-интернат №3 в Переславле-Залесском и Гаврилов-Ямская школа-интернат. В них проведен ремонт помещений, появились новая мебель и оборудование для оснащения учебных мастерских, что позволило внедрить программы трудового обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Светлана Астафьева: - За два года в регионе - 26 победителей конкурсного отбора программы «Земский учитель». Все они продолжают работать в регионе. Фото: Правительство Ярославской области

Кадры для сельской школы

- Сколько лет действует в регионе программа «Земский учитель» и насколько она эффективна?

- Она действует уже третий год. За два года участия в ней при содействии областного правительства к работе в школах области приступили 26 победителей конкурсного отбора, получившие компенсационную выплату в 1 млн рублей. Все они продолжают работать в регионе. Благодаря программе «Земский учитель» квалифицированными педагогами могут быть укомплектованы даже сельские школы, находящиеся в отдаленных уголках региона, а это значит, что дети, проживающие там, получат качественное образование. В этом году для работы в сельских школах и школах городов с населением до 50 тысяч человек было открыто 12 вакансий. Десять из них уже закрыты, сейчас ведется подбор кандидатов в школу в Ростове и в деревне Григорьевское Ярославского района.