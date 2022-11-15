Рыбинск отказался от масштабных новогодних гуляний

рыбинск украсят к Новому году до 12 декабря Фото: Администрация Рыбинска

В этом году Рыбинск решил отказаться от масштабных новогодних гуляний, сообщили в администрации города.

- Приняли решение сделать формат новогодних праздников более скромным. Откажемся от шествия Дедов Морозов по центру Рыбинска. Сделаем мероприятие точечным, во дворах, назовем «Каждый папа Дед Мороз». Праздничные елки для детей, театрализованные представления в ДК сохраним в полном объеме, - рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Но все праздничные елки для детей и представления в местных домах культуры решили сохранить – малыши должны чувствовать, что волшебный праздник приходит. Нарядят и елки на главных площадях и улицах города. Первую елочку установят к 10 декабря на площади Дерунова. Чуть позже новогодние деревья появятся на Красной площади и площади Жукова.

До 12 декабря по городу развесят гирлянды, установят новогодние арт-объекты. С середины месяца в Рыбинске стартует проект «Новогоднее настроение», участниками которого станут кафе и рестораны. С 15 декабря в ТРЦ «Виконда» откроется выставка-ярмарка изделий мастеров.

- 24 декабря на Красной площади будут играть оркестр Дедов Морозов, ждет горожан интересное мероприятие – живая поющая елка. Вечером у ДС «Полет» - автофлешмоб, участники которого выстроят автомобили в форме ели, - рассказали в администрации Рыбинска.

В этот же день во всех районах города откроются ярмарки живых елей. В разных районах города будут работать 10 торговых площадок.