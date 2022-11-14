В Рыбинске назвали дату НаШествия Дедов Морозов

В Рыбинске в этом году пройдет НаШествие Дедов Морозов Фото: Администрация Рыбинска

НаШествие Дедов Морозов в Рыбинске пройдет 24 декабря. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

- Масштабно проводить его в этом году не будем. В области введен режим повышенной готовности, считаю некорректным в такое время устраивать большие празднества – есть лучшие способы потратить деньги, - написал градоначальник.

Все детские мероприятия в городе решили сохранить. Власти решили не отказываться он новогоднего убранства, ярмарок и спортивных мероприятий.

Подробную программу новогодних гуляний опубликуют позднее, когда будет готов ее окончательный вариант.