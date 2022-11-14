Из-за сильного ветра в регионе произошли локальные отключения электричества Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ивановской области шквалистый ветер повалил 47 деревьев. ЧП, к счастью, без пострадавших, произошли в Иванове, Вичуге, Кинешме, Ивановском, Верхнеландеховском, Вичугском, Кинешемском, Палехском, Пестяковском, Савинском, Фурмановском, Шуйском и Юрьевецком районах.

Из-за сильного ветра в регионе произошли локальные отключения электричества. Но во всех населенных пунктах электроснабжение уже восстановлено.

- Все вновь поступившие заявки оперативно обрабатываются. Энергоснабжение социально значимых объектов находится под особым контролем, - рассказали в «Ивэнерго».

По вопросам ликвидации последствий неблагоприятной погоды можно обратиться на единую горячую линию по телефону 112 либо в круглосуточные Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов Ивановской области.