«Первая встреча была пугающей, но забавной»: ярославский волонтер рассказала о работе со своей подопечной из детского дома

Ирина и ее подопечная Наташа. ФОТО предоставлено проектом "Дети наши"

КП-Ярославль продолжает рассказывать о волонтерах, которые работают с детьми и подростками из детских домов. Взрослые, состоявшиеся люди помогают ребятам адаптироваться, учат жизни за пределами стен госучреждения, дают, если надо, советы.

Героиня нашего сегодняшнего материала - Ирина. Она психолог, мама. жена и уже полтора года - волонтер-наставник фонда "Дети наши". О том, как она познакомилась со своей подопечной Наташей и как проходит их общение, Ирина рассказала КП:

- Наташе 16 лет, она учится в колледже, но до совершеннолетия продолжает жить в детском доме в Рыбинске.

Мы в первые встретились вначале сентября прошлого года. И до сих пор смеемся над тем, как все тогда получилось. В этот день в детском доме было запланировано мероприятие, и у нас на знакомство было мало времени. А Наташа забыла о договоренности и проспала. В результате воспитатель разбудила ее, и она, еще сонная, ничего не понимающая, прибежала к нам. Мы подписали все документы, представились друг другу, обменялись телефонами и почти сразу разошлись.Это было сумбурно, пугающе, но забавно.

В Рыбинске, где живет Наташа, без фантазии бывает сложно! Это очень милый уютный и красивый город, но с точки зрения каких-то ярких событий и мероприятий, особенно интересных для подростка… жизнь там не очень насыщенная. Зато теперь я подписана практически на все событийные рыбинские группы и афиши. И Наташа со своей стороны тоже помогает, предлагает. На ее идеи я говорю «да», даже если чего-то не умею.

Особенно ценно для меня было, например, когда она сама попросила снова съездить в собачий приют, где мы теперь регулярно гуляем с собаками, ухаживаем за ними, привозим корм, одеяла и прочие необходимые им вещи.

Многие мои знакомые удивляются: как так, каждую неделею едешь из Ярославля в Рыбинск, да еще и без машины! Фонд работает с детскими домами по Ярославской области, и нас, тогда еще кандидатов в наставники, сразу предупредили, что довольно много времени будет тратиться на дорогу. Ехать и правда долго: полтора часа на автобусе, а потом еще от автовокзала до детского дома минут пятьдесят на маршрутке. Но я была готова к долгой дороге и еще ни разу не было такого, чтобы я собиралась к Наташе и думала: «Как же неохота ехать!»

А еще есть какое-то непонимание про детей-сирот, мол как так, их жалко, бедные детишки. Но я, общаясь с Наташей, могу сказать, что она обычный подросток. Нормальная, отзывчивая, веселая девчонка. Она любит романтичные истории, корейские сериалы и самую разную музыку. Мы с ней разговариваем, как и все нормальные люди: она рассказывает, как ей поручили приготовить «дебильный» доклад, как она договорилась с физруком, чтобы ей зачли нормативы по лыжам, которые она терпеть не может, как с подружкой напугали водителей, когда вышли с фотосессии из леса в рогах, как у Малифисенты. Мне с ней всегда интересно.

Конечно, есть и особенности. Например, почти у каждого подростка возникают сложности с самооценкой. Вот только куда проще справиться с ними, когда у вас есть, с кем поговорить, есть кто-то, кто вас ценит и любит. Индивидуального внимания детям, у которых нет семьи, не хватает очень сильно.

Есть некоторые сложности в том, чтобы сделать выбор. И очень много неуверенности в себе. Она такая хорошая, умная девочка, а искры мотивации и достижения ей действительно не хватает. Она словно притуплена, заглушена.

Детский дом отличается от дома, где ребенок живет с семьей, отличается сильно. Вся суть учреждения в том, что, даже просто стоя в коридоре в ожидании подопечной, чувствуешь что-то… недомашнее. И дело не в потрескавшейся краске или каком-то не таком ремонте. Очень хорошо детские дома поддерживают, финансово они всем обеспечены. Чего стоит, например, выезд детей в круиз на теплоходе по Волге. Там такие суммы на карты перечисляют от спонсоров, такие подарки дарят, каких семейные дети в глаза не видели. Но у ребят нет внутреннего мерила, понимания ценности денег, вещей… У них есть какая-то иллюзия жизни, суррогат. Крашеные краской коридоры с их ощущением неживого, неродного все равно «не отпускают». Волей-неволей задумываешься, насколько вообще здоровая вся эта ситуация с детскими домами…

Причем Наташе очень повезло: у них воспитатели просто чудесные. Но все равно, мне кажется, этого не может быть достаточно. Согласитесь, есть разница, когда тебя отругала или пожалела, погладила, приласкала мама или воспитатель-учитель. Воспитатели видят детей в самых разных ситуациях и состояниях, знают их историю. И это тоже, мне кажется, очень важно: волонтер-наставник может дать ребенку возможность быть увиденным по-другому, показать себя иначе, выйти за уже знакомые рамки. Особенно это важно для детей и подростков, которые еще только ищут себя.

Конечно, та «зависимая ситуация», в которой растут ребята в детских домах, когда за них все спланировано, все куплено и приготовлено, не может не отражаться на их жизни, на их характерах. Они привыкли плыть по течению, даже зная, что их занесет не туда, куда им хочется. Не умеют отстаивать свои интересы. Не просто сказать: я хочу, а раз нет, то я обиделся, а предпринимать конкретные шаги. Это для них, конечно, сложно. Это очень ярко проявилось, когда Наташа поступала.

Она готовилась пойти в пед, но итоговый бал не дотягивал до проходного. Примеряясь к другим вариантам, она выбрала гостиничное дело, напрочь отвергнув всех поваров-кондитеров, что, как лично мне кажется, вообще беспроигрышный вариант: хочешь, в пекарне работай, хочешь, дома капкейки готовь.

Но Наташа нацелилась на гостиничное дело. И, несмотря на то, что выбрала сама, что отмела другие варианты, все равно очень тяжело мы преодолели «я не подойду» и «меня не возьмут». Но я настояла: не попробуешь, не узнаешь! Мы позвонили в приемную комиссию, и нам рассказали, что год на год не приходится, но и с меньшим баллом, ребята поступали. И тогда я впервые увидела, как у нее глаза буквально загорелись, появилось это долгожданное внутреннее «Хочу!»

А потом все пошло наперекосяк: недопонимание, неумение донести информацию, незнание бюрократических вопросов – в результате детский дом подал ее документы по «стандартному маршруту» - в другое училище на специальность «продавец-кассир».

Наташа была возмущена и расстроена. Я тоже. Даже звонила психологу фонда, Дмитрию, чтобы посоветоваться, что же делать в такой ситуации, как все-таки подать документы туда, куда она хочет. В результате, все у нас получилось. Но и тут не прошло без нервов: Наташа позвонила мне не просто расстроенная, опустошенная, потухшая, я прямо чувствовала, как у нее руки опустились: не поступила. Но, что меня порадовало, выговорилась, и заявила: потом перепоступлю!

А еще через пару дней оказалось, что кто-то что-то напутал, и она все же прошла! Сейчас Наташа учится там, где и хотела. Не без трудностей, и с двойками, и с пятерками. Но я вижу, как она старается. Я надеюсь, что и мой вклад есть в том, что Наташа добилась того, о чем мечтала. Я бы хотела, чтобы наше общение было для нее полезно, помогло ей. Но и для меня оно значит очень много!

Я вижу, как сама меняюсь, я стала более открыта к новому, к людям, знакомствам, стала спокойнее, увереннее. А еще Наташа постоянно заставляет меня перешагивать через мои страхи: то на карусель посадит, то на ролики поставит…

Я очень рада, что 2 года назад узнала о наставническом проекте фонда «Дети наши» и что решилась стать волонтером-наставником. Я уверена, что вместе мы делаем большое хорошее дело.