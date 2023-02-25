“Отпетые мошенники” в Руки ВВерх! Бар

Группа “Отпетые мошенники”. ФОТО предоставлено Руки ВВерх! Бар

Их песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с легкостью могла собрать стадион, погрузит в ностальгическую атмосферу беззаботной юности уже совсем скоро.

До и после концерта Дискотека 90-х, розыгрыш крутых призов и незабываемая атмосфера вашей юности!

Сбор гостей: 18:00. Начало концерта: 22:00

Адрес: Ярославль, Первомайский бульвар, 1

Телефон: 8 (4852) 60 90 50

18+

Билеты

Группа “Отпетые мошенники”. ФОТО предоставлено Руки ВВерх! Бар

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