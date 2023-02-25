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Общество25 февраля 2023 6:20

“Отпетые мошенники” в Руки ВВерх! Бар

10 марта кумир твоей юности - группа “Отпетые мошенники” в Руки ВВерх! Бар. Идеальный подарок для всех девчонок на 8 марта!
Группа “Отпетые мошенники”. ФОТО предоставлено Руки ВВерх! Бар

Группа “Отпетые мошенники”. ФОТО предоставлено Руки ВВерх! Бар

Их песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с легкостью могла собрать стадион, погрузит в ностальгическую атмосферу беззаботной юности уже совсем скоро.

До и после концерта Дискотека 90-х, розыгрыш крутых призов и незабываемая атмосфера вашей юности!

Сбор гостей: 18:00. Начало концерта: 22:00

Адрес: Ярославль, Первомайский бульвар, 1

Телефон: 8 (4852) 60 90 50

18+

Билеты

Группа “Отпетые мошенники”. ФОТО предоставлено Руки ВВерх! Бар

Группа “Отпетые мошенники”. ФОТО предоставлено Руки ВВерх! Бар

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Афиша: Ночные клубы