“Отпетые мошенники” в Руки ВВерх! Бар

Группа “Отпетые мошенники”. ФОТО предоставлено Руки ВВерх! Бар
Их песни звучали во всех дворах, на всех вокзалах, из миллионов окон домов. Группа, которая с легкостью могла собрать стадион, погрузит в ностальгическую атмосферу беззаботной юности уже совсем скоро.
До и после концерта Дискотека 90-х, розыгрыш крутых призов и незабываемая атмосфера вашей юности!
Сбор гостей: 18:00. Начало концерта: 22:00
Адрес: Ярославль, Первомайский бульвар, 1
Телефон: 8 (4852) 60 90 50
18+
Группа “Отпетые мошенники”. ФОТО предоставлено Руки ВВерх! Бар
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