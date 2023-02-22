В Ярославле сотрудник Росгвардии вытащил из горящей многоэтажки беременную женщину и ее сына

Кирилл и не предполагал, что в свой выходной совершит подвиг.

Причудливо тасуется колода, как писал Булгаков. Кирилл, сотрудник Росгвардии, о котором пойдет речь, свой поступок совершил не на службе – в выходной день, когда просто вышел погулять с семьей.

ЧП произошло в Ярославле на улице Звездной. Из квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажки, поднимался черный дым. А на балконе стояла женщина и ребенок. Неподалеку находились несколько человек. Но только трое – Кирилл, Виталий Трубников и Евгений Воеводин бросились на помощь.

– Оглянулся – народ стоит, ничего не делает и только снимает на телефон. Я крикнул: «Хватит снимать! Давайте спасать», – вспоминает Виталий Трубников.

Одним из тех, кто побежал вызволять людей из огня, оказался и наш герой, сотрудник Росгвардии, капитан полиции Кирилл. В выходной день он вышел на прогулку со своей семьей. Планировал вместе с ребенком покататься с горки на детской площадке.

- Мы проходили мимо дома по улице Звездной, и во дворе я услышал женский крик о помощи, - рассказывает Кирилл. - Обернулся по сторонам и увидел стоящую впереди многоэтажку, где на 3 этаже было задымление. Побежал в ту сторону, пока двигался в том направлении, набрал дежурную часть Росгвардии по Ярославской области, сообщил о случившимся, попросил, чтобы вызвали пожарных и бригаду скорой помощи. Прибежав на место, увидел, что на третьем этаже идет задымление, из квартиры девушка зовет о помощи.

Такая работа...

- Мы спросили у зовущей на помощь женщины, сколько человек находится в квартире. Оказалось, что только она и ее пятилетний сын.

Поскольку возгорание становилось все сильнее и сильней, приняли решение незамедлительно эвакуировать граждан, поскольку появилась угроза жизни, - рассказывает Кирилл. – Эвакуировать решили через второй этаж этого же дома. Выйдя на балкон, я принял сначала пятилетнего мальчика, затем начали эвакуировать маму малыша – уже при помощи другого молодого человека, поскольку моя супруга, которая стояла внизу, сказала, что та женщина беременна. На себя такую ответственность я не взял. Мне сложно было бы ее эвакуировать с третьего этажа, поэтому попросил ребят помочь мне.

Со вторым молодым человеком мы аккуратненько помогли ей перебраться с третьего этажа на балкон второго. А когда всех эвакуировали, предложили им теплого чая, согрев, уточнили, нет ли еще кого-то там. Сказали, что нет.

К этому моменту на месте происшествия уже работала пожарная бригада. Спасатели спросили девушку, есть ли у нее родственники. Оказалось, что в соседнем доме проживает ее мама.

- Соответственно, на спасенной нами девушке не было теплой одежды, и мы перенесли ее в ту квартиру, - рассказал Кирилл. - Подъехавших медицинских работников я также отвел в квартиру мамы пострадавшей, они оказали соответствующую квалифицированную медицинскую помощь. А я тем временем вернулся на второй этаж, так как узнал, что там находятся бабушка и ее внук. Внук по состоянию здоровья не мог самостоятельно передвигаться, поэтому вместе с бабушкой его одели, вынесли к бригаде скорой помощи. Мальчика также осмотрели, сказали, что все хорошо. Потом приехали родители, забрали ребенка с бабушкой и также уехали.

Третий участник этой спасательной операции в то утро также вышел со своими двумя детьми на прогулку. Евгений Воеводин, инструктор по вождению и рабочий на предприятии по сборке насосов, планировал поехать с ними кататься со снежных горок.

Машина была припаркована у дома, где произошел пожар. Мужчина также услышал крик. – Спросил у прохожих, вызвали ли они скорую помощь. Мне ответили - мол, да, вызвали. Подошли мужики, сказали: «Что стоим, пошли помогать». Вот мы и пошли, – позже рассказывал журналистам Евгений Воеводин.

Благодаря отважному поступку трех ярославцев и их слаженной работе в огне никто не пострадал. В результате пожара в квартире сгорела кухня на площади девять квадратных метров, закопчены стены и потолок на площади 30 квадратных метров. Не исключено, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Однако точную причину назовут дознаватели после проведения экспертиз и расследования. А пока погорельцам из дома на улице Звездной требуется помощь.

С мэром Ярославля на награждении.

- В этот момент я совершенно не думал - страшно, не страшно, - рассказывает Кирилл – Я очень переживал о людях, которые находятся на третьем этаже. И знал, что есть там маленький ребенок, но на тот момент мне еще не сказали, что девушка беременна. Вот

когда я это понял, тогда-то мне и стало страшно. А если уроню, не смогу донести, если как-то наврежу ей или еще не рожденному ребенку? Потому попросил о помощи молодых людей – Евгения Воеводина и Виталия Трубникова. Втроем мы ее эвакуировали.

Отвечая на вопрос о том, случалось ли раньше бывать в таких ситуациях, Кирилл ответил честно – нет, такое с ним случилось впервые. Так что теперь у отважного, по-настоящему храброго сотрудника Росгвардии есть самый настоящий опыт спасения людей в экстремальных ситуациях. И можно не сомневаться, что если подобное повторится, то наш герой не растеряется, правильно среагирует – и спасет всех, кого можно будет спасти. Остается добавить, что 7 февраля мэр Ярославля Артем Молчанов вручил благодарственные письма трем ярославцам – Евгению Воеводину, Виталию Трубникову и нашему герою Кириллу - за спасение беременной женщины с ребенком из горящей квартиры.

Торжественное вручение наград состоялось на оперативном совещании мэрии города.

- Огонь заблокировал выход беременной женщине и ее ребенку. Отважные мужчины, не раздумывая, бросились на помощь. Огромное спасибо за героический поступок! Вы - настоящий пример для подражания, - поблагодарил ярославцев мэр города Артем Молчанов.

Точно так же считают и ярославцы. В социальных сетях, в личном общении они благодарят ребят, говорят, что гордятся ими – и радуются, что благодаря их неравнодушию и храбрости удалось спасти людей от большой беды!