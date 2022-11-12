С опасной свалки химикатов под Ярославлем вывезли все отходы

Химические отходы вывезли, но почва на месте их хранения до сих пор пропитана опасными веществами. ФОТО: Telegram-канал Светланы Радионовой

Свалку химикатов, обнаруженную под Ярославлем в сентябре, частично ликвидировали. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

- Специалисты службы в рамках контроля за ситуацией осмотрели захламленную территорию. По итогам проверки установлено, что все отходы вывезены. Но остается нерешенным вопрос о выемке закопанных емкостей с системой трубопроводов и ликвидации загрязненной почвы, - говорится в сообщении.

Ведомство направило запрос в правительство Ярославской области.

Свалку с опасными химическими веществами и нефтепродуктами обнаружили в Ивняковском сельском поселении, меньше чем в километре от населенного пункта и водоема. Пробы показали, что отходы относятся к 3 классу опасности, а почва критически загрязнена нефтепродуктами и тяжелыми металлами.

- Ассортимент химических реактивов поражает воображение. Нашли огне- и взрывоопасный ацетонитрил, который вызывает рвоту, судороги и потерю сознания. Здесь же – канцерогены бихромат калия и трихлоруксусная кислота. Обнаружили даже прекурсоры наркотических средств – марганцовку, серную и соляную кислоты, - сообщили в Ярославском отделении ОНФ.

Ущерб от токсичной свалки оценили в 2,7 миллиона рублей.