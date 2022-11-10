В Костромской области раскрыли угон машины, пока ее хозяин спокойно спал

Житель села Макарьево Костромской области спокойно спал, а в это время его машину угнали, разбили и даже успели вернуть. ФОТО: УМВД по Костромской области

Житель села Макарьево Костромской области спокойно спал, а в это время его машину угнали, разбили и даже успели вернуть.

Двое молодых людей выпивали в компании девушек. После совместного досуга подруг надо было отправить домой, в Кадый. Чтобы не тратить деньги на такси, парни прошлись по улице и нашли не закрытый автомобиль. Им под руку попался «Фольксваген транспортер».

До Кадыя ловеласов довез 18-летний макарьевец, а на обратном пути за руль сел его 17-летний приятель. У поселка Островское юный водитель не справился с управлением машины и вылетел в кювет. В это время мимо как раз проезжали сотрудники полиции.

- Полицейские поспешили на помощь, но водители и пассажир иномарки, увидев людей в форме, скрылись в лесополосе. Потом, как выяснилось, они на попутках добрались домой, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Во время работы на месте происшествия установили, что хозяином разбитой машины является житель Макарьева. Пока на его автомобиле разъезжали молодые люди, он спал дома.

- Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили, что к угону причастны двое местных жителей 17 и 18 лет. Молодых людей доставили в райотдел, где те признались в содеянном. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Угон», - уточнили в полиции.