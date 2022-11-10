В Ярославле девочка выпила пол-литра коньяка и разрезала себе руку

У девочки сильно повреждены нервы в руке Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле девочка выпила пол-литра коньяка, затем полезла через забор из профлиста и разрезала себе кисть. Подростку меньше 15 лет. После этого, ее госпитализировали и экстренно прооперировали. В руке были сильно повреждены нервы, и сразу полностью их восстановить невозможно. Теперь девочка заново будет учиться пользоваться собственными пальцами. По самым лучшим прогнозам, реабилитация займет полгода. Об этом рассказала и.о. директора Областной детской клинической больницы Наталья Кравчук.

- В этом году в нашу областную детскую клиническую больницу было доставлено 66 юных пациентов с такими факторами. 35% из них – случайно приняли таблетки, 14% детей умышленно употребляли психотропные вещества, еще 39% пациентов – алкогольные напитки, - добавила Наталья Кравчук. - Трое ярославских ребятишек в этом году получали лечение в нашем отделении реанимации в связи с нарушением жизненно важных функций на фоне алкогольного и медикаментозного отравления. Без своевременной медицинской помощи прогноз в отношении жизни этих детей был крайне неблагоприятным.