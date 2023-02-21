С напутствием Маресьева

Алексей Чагин, Герой Российской Федерации.

Ярославец Алексей Чагин, Герой Российской Федерации, получил высокое звание за подвиг во время Чеченской войны.

Однажды в апреле

Алексей родился 4 июля 1971 года в Ярославле. В 1993-м окончил Ярославский политехнический институт, работал на Ярославском моторном заводе инженером- конструктором. Но в 1996 году по собственному желанию поступил на воинскую службу офицером-двухгодичником.

Лейтенант Чагин служил командиром разведывательного взвода мотострелкового полка в Северо-Кавказском военном округе. В 1998 году вновь по собственной просьбе зачислен в кадровый офицерский состав и назначен командиром группы антитеррора.

А 16 апреля 1998 случилось то, что навсегда изменило его жизнь. Вот что написано в наградном листе:

«Командуя группой сопровождения колонны с генералами и офицерами Генштаба и штаба СКВО, старший лейтенант Алексей Чагин проявил стойкость и мужество. Не доходя до вершины перевала 50 метров, Чагин и водитель ГАЗ-66 заметили справа от дороги двух человек в камуфлированной форме иностранного образца. У одного был гранатомет, у другого - автомат. Слева от дороги в засаде находились еще три человека: снайпер, автоматчик, гранатометчик. Чагин быстро оценил обстановку, дал команду вступить в бой, а сам обстрелял гранатометчика, в результате чего тот не мог вести прицельный огонь. Чагин в боевой обстановке умело руководил подчиненными по отражению нападения боевиков. Смог организовать вывод колонны машин из-под обстрела в безопасное место. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи в условиях, сопряженных с риском для жизни, ему присвоено звание Героя Российской Федерации, а также досрочно - воинское звание капитана».

С ветераном-"афганцем", общественником Игорем Ямщиковым.

Все описанные события произошли в районе перевала Хурикау Сунженского хребта на административной границе Северной Осетии и Ингушетии. После прекращения огня Чагин организовал пеший отход к ближайшему блок-посту и вынос раненых. Там он узнал, что пропала третья машина из его колонны, и выехал на её поиск в КамАЗе местного жителя с двумя бойцами. Однако двигавшийся навстречу БТР Министерства внутренних дел Северной Осетии, экипаж которого получил сообщение о нападении боевиков, без предупреждения открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по КамАЗу.

Один боец - рядовой Максим Шмальц - погиб на месте, а Чагин получил тяжелые огнестрельные ранения обеих ног, груди, головы. При этом он сумел подать сигнал о прекращении стрельбы. Третья автомашина, на поиски которой выехал Чагин, к тому времени из-за тумана отстала и была расстреляна боевиками недалеко от места засады.

Все находившиеся в ней погибли.

Ампутация, прыжок, разговор с легендой

Алексей был эвакуирован в Моздокский госпиталь, где ему ампутировали перебитые пулями ноги. Около года находился на лечении в госпиталях. При помощи министра обороны Российской Федерации Игоря Сергеева для него были приобретены качественные протезы. Чагин заново научился ходить, совершил несколько парашютных прыжков.

- Когда маршал Сергеев награждал меня в госпитале, один журналист спросил: «Какие, мол, планы на жизнь?», - вспоминает Алексей Чагин. - А я отвечаю, что мне предложили остаться служить в Вооруженных силах, поэтому нужно научиться ходить. А как получится, то я еще и с парашютом прыгну. Просто так брякнул, чтобы отстали. Я был тогда не очень-то разговорчивым. Но эта моя фраза прошла по федеральным ТВ-каналам. А на следующий день открывается дверь, заходит в палату мужик в спортивном костюме. И говорит: «Ты хотел прыгнуть?» «Ну я», – отвечаю. «Собирайся, – говорит, – прыгать поедем».

Есть такая профессия - Родину защищать

Это оказался координатор движения «Небо, открытое для всех» Сергей Михайлович Потехин. Он увидел Чагина по телевизору и приехал в госпиталь.

- Мы прыгнули с Сергеем Михайловичем в тандеме на специальном парашюте, - вспоминает Алексей. - Я думал, прыгнем втихаря, никто и не узнает, а меня засняли в воздухе на видео, запись передали на телевидение в новости для репортажа под названием «Герой сказал, герой сделал». Пока Потехин вез меня обратно, НТВ и Первый канал уже показали наш прыжок. Подъезжаем - на крыльце начальник госпиталя стоит. Кричит, что у него два инфаркта случилось, пока он телевизор смотрел и от начальства «поздравления» принимал. Я не хотел его подставить, повинился искренне. Вроде простил меня.

Однако на этом история не закончилась. Репортаж «Герой сказал, герой сделал» посмотрел не только начальник госпиталя, но и легендарный летчик-истребитель Алексей Маресьев, Герой Советского Союза, который бил фашистов после ранения и ампутации обеих ног.

- Я про него книжку в детстве читал, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, - уточняет наш герой. - Он приехал меня навестить без предупреждения. С ним свита журналистов. Я после процедур возвращаюсь в свою палату, а зайти не могу – людей битком, камеры, штативы. А мне говорят: «Маресьев к тебе приехал». Так мы с Алексеем Петровичем и познакомились. Это была очень теплая встреча, он нашел для меня нужные слова. Я с большим трепетом вспоминаю наш разговор. Хороший он был мужик, наказ мне дал – не замыкаться в себе, на своей личной беде. Сказал – «ты должен посвятить жизнь родине, людям, молодежи, правильному воспитанию детей и за счет этого сам заново родишься». Так и стараюсь жить с тех пор – по наказу Маресьева.

Один из олимпийских факелоносцев осенью 2013 года.

Звезда того взвода

Все это время Алексея поддерживала семья – родители Михаил Петрович и Нина Тимофеевна Чагины, сестра, друзья, сослуживцы и просто неравнодушные ярославцы. Во многом благодаря поддержке мамы и отца в тот первый год после ранения Алексею удалось восстановиться, поверить в себя и научиться жить с учетом новых обстоятельств. Все сложилось за прошедшие почти 25 лет. Алексей продолжил службу в армии, старшим офицером 4-го отделения Дзержинского военного комиссариата города Ярославля. В 2002 году майор Чагин уволился в запас. Живёт в Ярославле. Ведёт общественную работу: входит в правление Ярославской региональной организации ветеранов боевых действий в Чеченской Республике «Защитник», является членом координационного совета при губернаторе области по делам ветеранов войны и военной службы, руководит Ярославским региональным отделением Российской ассоциации Героев, занимается патриотическим воспитанием молодежи.

А еще возглавляет федерацию армейского рукопашного боя Ярославской области.

– Истинные возможности и способности человека чаще всего проявляются в трудное для страны время. А подвиги совершаются не для личной славы, но в силу обстоятельств и необходимости, – уверен Герой России Алексей Чагин.- Я живу так, как меня воспитали родители. За этой «Золотой Звездой» стоит весь мой взвод, который вместе со мной выполнял спецзадачи. Те солдаты и офицеры, которые геройски погибали при выполнении боевых задач. Это их звезда и моя боль.