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НовостиОбщество3 ноября 2022 6:23

На выборы мэра Ярославля комиссия допустила всех кандидатов

На место градоначальника претендуют семь человек
Анастасия ГОЛУБЕВА
На выборы мэра Ярославля комиссия допустила всех кандидатов

На выборы мэра Ярославля комиссия допустила всех кандидатов

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 2 ноября, конкурсная комиссия рассматривала документы кандидатов на выборы мэра города. Одобрены были все поданные заявки.

— Сегодня конкурсная комиссия рассмотрела документы всех семерых человек, подавших заявки на участие в выборах мэра Ярославля. Кандидаты представили полный пакет документов, которые были проверены контролирующими органами. Они подтвердили достоверность предоставленной информации, и на этом основании комиссия приняла единогласное решение допустить всех к выборам на должность мэра, — сказал председатель муниципалитета Сергей Калинин. — Надеемся, что новый руководитель Ярославля незамедлительно примет решение по формированию своей команды. И мы совместными усилиями начнем плодотворную работу на благо ярославцев.

На место градоначальника претендуют семь человек: Андрей Головин, Владимир Думкин, Анатолий Каширин, Артем Молчанов, Сергей Павловнин, Александр Симон и Александр Трудоношин.

Выборы мэра Ярославля пройдут 7 ноября во время заседания муниципалитета.