На выборы мэра Ярославля комиссия допустила всех кандидатов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 2 ноября, конкурсная комиссия рассматривала документы кандидатов на выборы мэра города. Одобрены были все поданные заявки.

— Сегодня конкурсная комиссия рассмотрела документы всех семерых человек, подавших заявки на участие в выборах мэра Ярославля. Кандидаты представили полный пакет документов, которые были проверены контролирующими органами. Они подтвердили достоверность предоставленной информации, и на этом основании комиссия приняла единогласное решение допустить всех к выборам на должность мэра, — сказал председатель муниципалитета Сергей Калинин. — Надеемся, что новый руководитель Ярославля незамедлительно примет решение по формированию своей команды. И мы совместными усилиями начнем плодотворную работу на благо ярославцев.

На место градоначальника претендуют семь человек: Андрей Головин, Владимир Думкин, Анатолий Каширин, Артем Молчанов, Сергей Павловнин, Александр Симон и Александр Трудоношин.

Выборы мэра Ярославля пройдут 7 ноября во время заседания муниципалитета.