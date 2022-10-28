Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Кострома 28 октября 2022 12:07

В Костроме установят колесо обозрения

И благоустроят парк «Берендеевка»
Полина Вачнадзе
В Костроме установят первое в городе колесо обозрения. ФОТО: администрация Костромы

В Костроме установят первое в городе колесо обозрения. ФОТО: администрация Костромы

В Костроме установят первое в городе колесо обозрения. Сделать это планируют до конца года.

Установка колеса обозрения и еще нескольких аттракционов в «Берендеевке» пройдет в рамках проекта развития инфраструктуры парка, которым занимается администрация города и ООО «МК «Строй-07». В парке уже поставили более 15 аттракционов, несколько кафе и лавок с сувенирной продукцией.

В следующем году инвестор планирует реконструировать заброшенное административное здание, которое находится на территории парка. Его переоборудуют под объект делового управления, в котором откроют еще одно кафе.

С проектной документацией костромичи могут ознакомиться здесь.

Общество: ВОПРОС ДНЯ