В Костроме установят колесо обозрения

В Костроме установят первое в городе колесо обозрения. ФОТО: администрация Костромы
В Костроме установят первое в городе колесо обозрения. Сделать это планируют до конца года.
Установка колеса обозрения и еще нескольких аттракционов в «Берендеевке» пройдет в рамках проекта развития инфраструктуры парка, которым занимается администрация города и ООО «МК «Строй-07». В парке уже поставили более 15 аттракционов, несколько кафе и лавок с сувенирной продукцией.
В следующем году инвестор планирует реконструировать заброшенное административное здание, которое находится на территории парка. Его переоборудуют под объект делового управления, в котором откроют еще одно кафе.
С проектной документацией костромичи могут ознакомиться здесь.