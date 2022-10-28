В Костроме установят колесо обозрения

В Костроме установят первое в городе колесо обозрения. ФОТО: администрация Костромы

В Костроме установят первое в городе колесо обозрения. Сделать это планируют до конца года.

Установка колеса обозрения и еще нескольких аттракционов в «Берендеевке» пройдет в рамках проекта развития инфраструктуры парка, которым занимается администрация города и ООО «МК «Строй-07». В парке уже поставили более 15 аттракционов, несколько кафе и лавок с сувенирной продукцией.

В следующем году инвестор планирует реконструировать заброшенное административное здание, которое находится на территории парка. Его переоборудуют под объект делового управления, в котором откроют еще одно кафе.

С проектной документацией костромичи могут ознакомиться здесь.