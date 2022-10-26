В Ивановской области открыли Благотворительный фонд поддержки военнослужащих и их семей

В Ивановской области начал работать Благотворительный фонд «Своих не бросаем» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ивановской области начал работать Благотворительный фонд «Своих не бросаем», оказываеющий поддержку военнослужащим и членам их семей. Об этом сообщил глава региона Сергей Воскресенский на встрече с супругами мобилизованных.

- Благотворительный Фонд создан, в первую очередь, для поддержки военнослужащих и их семей, есть обратная связь и от граждан, и организаций, которые готовы помочь. Чтобы структурировать работу и избежать случаев мошеннических действий принято решение организовать Фонд, – пояснил для чего создан фонд боевой офицер, член Попечительского совета Фонда Владимир Птицын.

Работа фонда «Своих не бросаем» построена по принципу «прозрачности»: контролируется и сбор средств, и расходы. Для перечисления денежных средств открыт специальный счет. Как помочь, можно узнать здесь.