В Ивановской области ограбили почтовое отделение

В Ивановской области грабитель оставил без выручки почтовое отделение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почтовое отделение в городе Холуй Ивановской области подверглось нападению грабителя. В ночь с воскресенья на понедельник, то есть с 4 на 5 февраля, злоумышленник через окно влез в помещение, а потом при помощи монтировки вскрыл сейф, в котором лежала оставленная сотрудниками выручка.

В полиции о случившемся узнали только на следующий день. Почтовое отделение не было оборудовано сигнализацией, поэтому никто не мог помешать грабителю совершить его темные делишки. Пока сотрудники почты пришли на работу, пока поняли что к чему, прошло время. По горячим следам взять злоумышленника не удалось.

- Сейчас проверяются лица, склонные к совершению имущественных преступлений, подробно изучаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Скорее всего, вор уже потратил заработанные нечестным трудом деньги. Из сейфа почты он забрал 20 тысяч рублей.