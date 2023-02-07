17-летняя жительница Костромской области избила знакомую за сплетни и слухи

17-летнюю жительницу Шарьи приговорили к 200 часам обязательных работ за нанесение побоев знакомой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17-летняя жительница города Шарья Костромской области избила свою знакомую за то, что та распускала сплетни при ее личную жизнь. О случившемся рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Когда обвиняемая узнала, кто распространяет про нее слухи, то вызвала обидчицу на разговор. В качестве поддержки взяла с собой двух подруг. Но интеллигентной беседы у девушек не получилось.

- В ходе разговора осужденная применила в отношении потерпевшей насилие, в результате ей был причинен травматический отек мягких тканей носа и пальцев руки, ссадины на лице, подвывих челюсти, - сообщили в ведомстве.

Кстати, ранее агрессивная девушка уже привлекалась к административной ответственности за нанесение побоев. Но в этот раз против нее было возбуждено уже уголовное дело. Суд признал ее виновной и приговорил к 200 часам обязательных работ. Однако с таким решением жительница региона не согласилась и подала апелляцию, указав на то, что преступления не совершала. Но у суда было достаточно доказательств, чтобы оставить ранее вынесенный приговор без изменений. И показания потерпевшей со свидетельницами, и видеозапись того события явно говорили о виновности 17-летней девушки.