В Ярославской области произошел пожар на моторном заводе

Пострадавших нет Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области вчера, 4 февраля, на Тутаевском моторном заводе произошел пожар. Возгорание в здании на улице Строителей началось примерно в 12:30, через 10 минут в региональное отделение МЧС уже поступил звонок. На место происшествия выехали 15 единиц техники и 43 человека личного состава.

Пожар удалось устранить через час после возникновения огня – уже к 13:30 спасатели полностью потушили предприятие. К счастью, никто не пострадал.

- В ходе проверки установлено, что произошло нарушение технологического процесса: произошел пожар футерочки печи и уход металла в аварийный приямок, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.