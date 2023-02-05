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Происшествия5 февраля 2023 8:40

В Ярославской области произошел пожар на моторном заводе

Предприятие находится в Тутаеве
Анастасия ГОЛУБЕВА
Пострадавших нет

Пострадавших нет

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области вчера, 4 февраля, на Тутаевском моторном заводе произошел пожар. Возгорание в здании на улице Строителей началось примерно в 12:30, через 10 минут в региональное отделение МЧС уже поступил звонок. На место происшествия выехали 15 единиц техники и 43 человека личного состава.

Пожар удалось устранить через час после возникновения огня – уже к 13:30 спасатели полностью потушили предприятие. К счастью, никто не пострадал.

- В ходе проверки установлено, что произошло нарушение технологического процесса: произошел пожар футерочки печи и уход металла в аварийный приямок, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

ЧППроисшествия: ЧП