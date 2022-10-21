Ростовский кремль - в сердцах и красках

Директор государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» Александр Филяев: «Я предлагают всем коллегам после окончания выставки передать одну из работ в фонд нашего музея». ФОТО Тамара Смирнова
Обе выставки современного искусства - «Музейный пленэр» и «Товарищество ростовских художников» - необычные. В духе времени их вполне можно назвать «волонтерскими». И невероятно яркими, самобытными, разнообразными.
7-летняя Маша Безрукова во время пленэра нарисовала… Александра Филяева за мольбертом, «потому что директор красиво стоял». Не правда ли, похож? ФОТО Тамара Смирнова
Вот что рассказал нам инициатор и участник «Музейного пленэра» (пленэр - это техника написания картин на природе, при естественном освещении), директор государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» Александр Филяев:
- Радует, что два с небольшим месяца назад на мою идею раз в неделю выходить на пленэр, чтобы писать Ростовский кремль, откликнулись сотрудники музея-заповедника. Две Наташи, Анастасия, Алиса, Даша и я после работы выходили на пленэр с июля по октябрь. У всех моих коллег есть художественное образование, в музее они занимаются реставрацией живописи и графики, а в собственном творчестве у многих сложился свой узнаваемый стиль. Вместе с нами была и семилетняя Маша, дочь одной из сотрудниц музея. Особенно приятно было, что затем к нам присоединились и коллеги из «Товарищества ростовских художников». Сегодня мы представляем свои работы, выполненные в различных техниках. Признаюсь, и сами не ожидали, каким разным может быть кремль для разных художников, в разное время суток, в разное время года и при разной погоде. Каждый из нас по-своему относится к нашему кремлю, но уверен, что все мы его любим. И, наверное, посредством живописи холста, внутреннего состояния и желания ты показываешь эту красоту, показываешь в своем внутреннем преломлении, как выглядит в определенный момент этот кремль.
Две Наташи, Анастасия, Алиса, Даша и Александр после работы выходили на пленэр с июля по октябрь. У всех есть художественное образование. ФОТО Тамара Смирнова
Взглянув на Ростовский кремль глазами художников, в справедливости этих слов сможет убедиться любой зритель. Оказывается, «белая архитектура» древних русских стен и храмов может оказаться и розовой, и серой, играть множеством красок и тонов!
Разумеется, тема Ростовского кремля и уникальной архитектуры города стала одной из основных и для второй выставки, которую представило «Товарищество ростовских художников». Но не только, здесь представлены и пейзажи, и работы в бытовом, былинном, историческом, религиозном и других жанрах. А еще - произведения ювелирного, знаменитого ростовского эмальерного искусства, народные костюмы… Всего не перечислишь!
На выставке представлены пейзажи, работы в бытовом, былинном, историческом, религиозном и других жанрах, произведения ювелирного, эмальерного искусства, народные костюмы и многое другое. ФОТО Тамара Смирнова
Такое разнообразие не случайно. Председатель «Товарищества ростовских художников», заслуженный художник России Виктор Поляков рассказывает, что это объединение возникло в конце 1980-х как группа художников-миниатюристов, но быстро впитало в свои ряды графиков, станковистов, искусствоведов и даже музыкантов. Здесь рады не только профессионалам, но и всем, кто влюблен в искусство, реализуется в нем. А родной город всегда предлагает им сюжеты и мотивы для творчества. В том числе вокруг темы Ростовского кремля.
Заслуженный художник РФ, председатель «Товарищества ростовских художников» Виктор Поляков: «Архитектура и пейзажи великого Ростова - это наше основное направление». ФОТО Тамара Смирнова
- Для нас сегодня настоящий праздник, поскольку художник всегда мечтает не только о творчестве, но и о том, чтобы показывать свои работы, - сказал, обращаясь к собравшимся в выставочных залах Конюшенного двора председатель «Товарищества ростовских художников», заслуженный художник Виктор Поляков. - Мы долгие годы плодотворно дружим с Ростовским кремлем, но в последние годы выставок практически не было, поэтому сейчас у нас особенное настроение, особенно, если учесть, какие великолепные залы предоставил нам музей-заповедник!
Глава Ростова Великого Андрей Лось поблагодарил художников и ГМЗ «Ростовский кремль» за яркие и самобытные выставки, раскрывающие город, за новую возможность для жителей и гостей прикоснуться к прекрасному. ФОТО Тамара Смирнова
То, насколько просторны, свежи, профессионально освещены выставочные залы Конюшенного двора, опытным взглядом мгновенно оценили и гости. Именно об этом сразу сказал приехавший с поздравлениями от Ярославского областного отделения Союза художников России Леонид Малафеевский, заслуженный художник России. Кстати, он, как и директор ГМЗ «Ростовский кремль» Александр Филяев, в свое время окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (знаменитую Строгановку).
Действительно, великолепные залы Конюшенного двора в этом году наполнились уникальными экспонатами, это выставочное пространство уже стало в Ростове Великом новым центром притяжения для горожан и туристов.