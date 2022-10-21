Ростовский кремль - в сердцах и красках

Директор государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» Александр Филяев: «Я предлагают всем коллегам после окончания выставки передать одну из работ в фонд нашего музея». ФОТО Тамара Смирнова

Обе выставки современного искусства - «Музейный пленэр» и «Товарищество ростовских художников» - необычные. В духе времени их вполне можно назвать «волонтерскими». И невероятно яркими, самобытными, разнообразными.

7-летняя Маша Безрукова во время пленэра нарисовала… Александра Филяева за мольбертом, «потому что директор красиво стоял». Не правда ли, похож? ФОТО Тамара Смирнова

Разные, но вместе

Вот что рассказал нам инициатор и участник «Музейного пленэра» (пленэр - это техника написания картин на природе, при естественном освещении), директор государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» Александр Филяев:

- Радует, что два с небольшим месяца назад на мою идею раз в неделю выходить на пленэр, чтобы писать Ростовский кремль, откликнулись сотрудники музея-заповедника. Две Наташи, Анастасия, Алиса, Даша и я после работы выходили на пленэр с июля по октябрь. У всех моих коллег есть художественное образование, в музее они занимаются реставрацией живописи и графики, а в собственном творчестве у многих сложился свой узнаваемый стиль. Вместе с нами была и семилетняя Маша, дочь одной из сотрудниц музея. Особенно приятно было, что затем к нам присоединились и коллеги из «Товарищества ростовских художников». Сегодня мы представляем свои работы, выполненные в различных техниках. Признаюсь, и сами не ожидали, каким разным может быть кремль для разных художников, в разное время суток, в разное время года и при разной погоде. Каждый из нас по-своему относится к нашему кремлю, но уверен, что все мы его любим. И, наверное, посредством живописи холста, внутреннего состояния и желания ты показываешь эту красоту, показываешь в своем внутреннем преломлении, как выглядит в определенный момент этот кремль.

Две Наташи, Анастасия, Алиса, Даша и Александр после работы выходили на пленэр с июля по октябрь. У всех есть художественное образование. ФОТО Тамара Смирнова

Взглянув на Ростовский кремль глазами художников, в справедливости этих слов сможет убедиться любой зритель. Оказывается, «белая архитектура» древних русских стен и храмов может оказаться и розовой, и серой, играть множеством красок и тонов!

Когда в товарищах согласье есть

Разумеется, тема Ростовского кремля и уникальной архитектуры города стала одной из основных и для второй выставки, которую представило «Товарищество ростовских художников». Но не только, здесь представлены и пейзажи, и работы в бытовом, былинном, историческом, религиозном и других жанрах. А еще - произведения ювелирного, знаменитого ростовского эмальерного искусства, народные костюмы… Всего не перечислишь!

На выставке представлены пейзажи, работы в бытовом, былинном, историческом, религиозном и других жанрах, произведения ювелирного, эмальерного искусства, народные костюмы и многое другое. ФОТО Тамара Смирнова

Такое разнообразие не случайно. Председатель «Товарищества ростовских художников», заслуженный художник России Виктор Поляков рассказывает, что это объединение возникло в конце 1980-х как группа художников-миниатюристов, но быстро впитало в свои ряды графиков, станковистов, искусствоведов и даже музыкантов. Здесь рады не только профессионалам, но и всем, кто влюблен в искусство, реализуется в нем. А родной город всегда предлагает им сюжеты и мотивы для творчества. В том числе вокруг темы Ростовского кремля.

Заслуженный художник РФ, председатель «Товарищества ростовских художников» Виктор Поляков: «Архитектура и пейзажи великого Ростова - это наше основное направление». ФОТО Тамара Смирнова

Радость - для творцов, комфорт - для зрителей

- Для нас сегодня настоящий праздник, поскольку художник всегда мечтает не только о творчестве, но и о том, чтобы показывать свои работы, - сказал, обращаясь к собравшимся в выставочных залах Конюшенного двора председатель «Товарищества ростовских художников», заслуженный художник Виктор Поляков. - Мы долгие годы плодотворно дружим с Ростовским кремлем, но в последние годы выставок практически не было, поэтому сейчас у нас особенное настроение, особенно, если учесть, какие великолепные залы предоставил нам музей-заповедник!

Глава Ростова Великого Андрей Лось поблагодарил художников и ГМЗ «Ростовский кремль» за яркие и самобытные выставки, раскрывающие город, за новую возможность для жителей и гостей прикоснуться к прекрасному. ФОТО Тамара Смирнова

То, насколько просторны, свежи, профессионально освещены выставочные залы Конюшенного двора, опытным взглядом мгновенно оценили и гости. Именно об этом сразу сказал приехавший с поздравлениями от Ярославского областного отделения Союза художников России Леонид Малафеевский, заслуженный художник России. Кстати, он, как и директор ГМЗ «Ростовский кремль» Александр Филяев, в свое время окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (знаменитую Строгановку).

Действительно, великолепные залы Конюшенного двора в этом году наполнились уникальными экспонатами, это выставочное пространство уже стало в Ростове Великом новым центром притяжения для горожан и туристов.